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Глава Первомайского района Сазыкулов поздравил с Днем независимости

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Муниципальная администрация мэрии города Бишкек по Первомайскому административному району поздравляет с Днём независимости.

Уважаемые жители Первомайского района и горожане, весь народ Кыргызстана! Наша страна уже 31 год отмечает светлое торжество ставшее символом независимости и самостоятельности. Этот праздник является самым значимым, важным для каждого гражданина Кыргызстана. Призывает нас сплотиться и вспомнить советы наших предков – любить и заботиться о родном Отечестве. Мы желаем процветания стране, здоровья и благополучия её народу и светлого будущего всем нам.

С праздником соотечественники!

С уважением Глава Первомайской районной администрации мэрии города Бишкек Максатбек Сазыкулов.


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URL: https://www.vb.kg/422007
Теги:
День независимости, Первомайский район, Бишкек
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