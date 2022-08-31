Глава Первомайского района Сазыкулов поздравил с Днем независимости

Муниципальная администрация мэрии города Бишкек по Первомайскому административному району поздравляет с Днём независимости.

Уважаемые жители Первомайского района и горожане, весь народ Кыргызстана! Наша страна уже 31 год отмечает светлое торжество ставшее символом независимости и самостоятельности. Этот праздник является самым значимым, важным для каждого гражданина Кыргызстана. Призывает нас сплотиться и вспомнить советы наших предков – любить и заботиться о родном Отечестве. Мы желаем процветания стране, здоровья и благополучия её народу и светлого будущего всем нам.

С праздником соотечественники!

С уважением Глава Первомайской районной администрации мэрии города Бишкек Максатбек Сазыкулов.