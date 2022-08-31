Директор ОсОО "Детские развлечения" поздравил горожан с Днем независимости

Директор ОсОО "Детские развлечения" в парке им. Панфилова Дмитрий Петров поздравил жителей Бишкека с Днем независимости.

"Уважаемые горожане и гости столицы!

Поздравляем вас с Днём независимости Кыргызстана!

Хотим пожелать каждому его гражданину и всей гостеприимной и доброй стране счастья, процветания и благополучия. Пусть во всём Кыргызстане царят равноправие и справедливость, а в каждом доме будут мир, достаток и уют. Желаем всем счастливой и мирной жизни, больших возможностей и в этот знаковый день независимости Кыргызстана для каждого человека живущего на его земле наступил замечательный праздник. Сегодня мы отмечаем дату когда мечта наших предков о свободе стала реальностью. Желаем всем народам Кыргызстана крепкого здоровья, высокого духа, уверенности в светлом будущем и всегда хорошего настроения".