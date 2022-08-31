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Родители поздравили коллектив и директора АУВК ШГ №6 с Днем независимости

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Родители и учащиеся поздравляют весь педагогический коллектив АУВК ШГ № 6 лично директора Усубакунову Айгуль Ильясовну с Днём независимости Кыргызской республики а также с достойным занятым вторым местом в рейтинге лучших школ города!

"Сегодня наступил светлый праздник – День независимости. В этот торжественный час хочется пожелать всем – гордиться тем, что мы – кыргызстанцы. Пусть каждый человек чувствует себя свободным, счастливым, нужным и уважаемым. Пусть никакие войны, стихийные бедствия и экономические кризисы не коснутся нас, кыргызстанцев. Желаем всем процветания, благополучия, достатка а нашей любимой школе успехов, всего самого наилучшего. Так держать!".


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URL: https://www.vb.kg/422009
Теги:
День независимости, школа, Бишкек
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