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Ректор университета "АДАМ" поздравила кыргызстанцев с Днем независимости

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Ректор университета "АДАМ" Светлана Сирмбард от имени коллектива учебного заведения поздравила кыргызстанцев с Днём независимости страны!

"Дорогие соотечественники, поздравляем всех с Днём рождения Кыргызстана!

Величие и уникальность нашей страны вызывают уважение в мировом сообществе. Пусть в душе каждого гражданина будет место для любви к своей родине. Пусть сила духа предков принесёт развитие и благополучие. Даст силы для выдающихся достижений и веру в прекрасное будущее. Пусть щедрость кыргызской земли принесёт достаток и уют, умиротворение и гармонию в каждый дом. Счастья всем!".


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URL: https://www.vb.kg/422010
Теги:
вуз, День независимости, Кыргызстан
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