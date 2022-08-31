Ректор университета "АДАМ" поздравила кыргызстанцев с Днем независимости

Ректор университета "АДАМ" Светлана Сирмбард от имени коллектива учебного заведения поздравила кыргызстанцев с Днём независимости страны!

"Дорогие соотечественники, поздравляем всех с Днём рождения Кыргызстана!

Величие и уникальность нашей страны вызывают уважение в мировом сообществе. Пусть в душе каждого гражданина будет место для любви к своей родине. Пусть сила духа предков принесёт развитие и благополучие. Даст силы для выдающихся достижений и веру в прекрасное будущее. Пусть щедрость кыргызской земли принесёт достаток и уют, умиротворение и гармонию в каждый дом. Счастья всем!".