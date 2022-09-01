Аскар Акаев выступил с докладом на нефтегазохимическом форуме в Татарстане

Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев принимает участие в ежегодном нефтегазохимическом форуме в Татарстане по приглашению президента республики – Рустама Минниханова, на котором выступает с докладом на тему: "Перспективы развития нефтегазовой отрасли".

Татарстанский нефтегазохимический форум - одно из крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России, отмеченное знаками Всемирной ассоциации выставочной индустрии и Российского союза выставок и ярмарок. Форум проводится при поддержке президента Республики Татарстан.

В форуме примут участие заместитель председателя ПАО "Газпром" Олег Аксютин, президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, гендиректор ФБУ ГКЗ - Государственная комиссия по запасам - Игорь Шпуров, гендиректор ПАО "СИБУР" Михаил Карисалов, экс-президент Кыргызстана и иностранный член Российской академии наук Аскар Акаев. Также ожидается приезд министра нефти и газа государства Бахрейн. Всего в форуме примут участие около 2 тысяч человек. Планируется участие представителей из 25 регионов России, экспозиция форума также объединит представителей трех континентов и различных стран - Китая, Центральной Азии, Камеруна и др.