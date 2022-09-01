В Узбекистане начали строительство первой ветряной электростанции

Узбекистан и компания Masdar (ОАЭ) подписали соглашение о финансировании проекта по строительству первой в Узбекистане промышленной ветряной электростанции мощностью 500 мегаватт в Тамдынском районе Навоийской области, сообщают СМИ.

Заравшанская ветряная электростанция – это крупнейший подобный проект в Центральной Азии, который обеспечит электроэнергией около 500 тысяч домохозяйств и предотвратит выбросы в атмосферу около 1,1 миллиона тонн углекислого газа в год. Проект реализуется в рамках достижения цели Узбекистана по обеспечению 25% потребности в электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии к 2030 году.

"Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан продвигают общие цели по принятию прагматичных мер по борьбе с изменением климата и достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Используя обширный опыт ОАЭ и Masdar в развитии возобновляемых источников энергии, Узбекистан предпринимает смелые шаги, чтобы стать региональным лидером в борьбе с изменением климата, способствовать укреплению глобального энергетического перехода и сокращению выбросов углерода. Этот проект внесет положительный вклад в стратегию энергетической безопасности и диверсификации Узбекистана, а также послужит укреплению отношений между нашими странами", – отметил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, специальный посланник по вопросам изменения климата и председатель компании Masdar Ахмед Аль-Джабер.

Ожидается, что проект привлечет более 600 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций.

Заравшанская ветряная электростанция, которую планируется ввести в эксплуатацию к концу 2024 года, является вторым крупномасштабным промышленным проектом Masdar в Узбекистане. Первым стала запущенная в 2021 году солнечная фотоэлектрическая станция мощностью 100 МВт в Карманинском районе Навоийской области.

Кроме того, в 2021 году Masdar также подписала соглашение о строительстве в ряде областей Узбекистана солнечных фотоэлектрических станций общей мощностью 897 МВт.