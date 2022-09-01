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Камчыбек Ташиев стал героем Кыргызской Республики

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- Бакыт Басарбек
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Заместителю председателя кабмина – председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву присвоена высшая степень отличия "Кыргыз Республикасынын Баатыры". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"За особые заслуги перед государством и народом Кыргызстана высшая степень отличия "Кыргыз Республикасынын Баатыры" с вручением особого знака "Ак Шумкар" присвоена заместителю председателя кабинета министров Кыргызской Республики – председателю Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики Ташиеву Камчыбеку Кыдыршаевичу.

Соответствующий указ подписал президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров".


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URL: https://www.vb.kg/422021
Теги:
Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, награда
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