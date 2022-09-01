Камчыбек Ташиев стал героем Кыргызской Республики

Заместителю председателя кабмина – председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву присвоена высшая степень отличия "Кыргыз Республикасынын Баатыры". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"За особые заслуги перед государством и народом Кыргызстана высшая степень отличия "Кыргыз Республикасынын Баатыры" с вручением особого знака "Ак Шумкар" присвоена заместителю председателя кабинета министров Кыргызской Республики – председателю Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики Ташиеву Камчыбеку Кыдыршаевичу.
Соответствующий указ подписал президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров".