МВД: Празднование Дня независимости прошло без происшествий

Праздничные мероприятия на всей территории страны прошли без происшествий. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

В рамках празднования 31-й годовщины независимости Кыргызской Республики личный состав Министерства внутренних дел в период с 30 августа по 1 сентября 2022 года был переведен на усиленный вариант несения службы. По республике задействованы были более 10 тысяч сотрудников ОВД, которые осуществляли работу по предупреждению и профилактике правонарушений и преступлений. При дежурных частях МВД, ГУВД, УВД, горрайорганах внутренних дел работали усиленные следственно-оперативные группы, осуществлялось круглосуточное дежурство руководящего состава.

Праздничные мероприятия как в столице, так и на всей территории страны прошли без происшествий и нарушений общественного порядка.

Основное внимание правоохранители уделяли вопросам обеспечения личной, имущественной и дорожной безопасности граждан.

Оперативная обстановка в стране была спокойной, чрезвычайных ситуаций и происшествий в местах проведения массовых мероприятий не допущено.

Сотрудники ОВД, задействованные в охране и обеспечении безопасности, сработали на высоком организационном уровне и сделали все для того, чтобы ничто не нарушило праздничную атмосферу, а жители и гости республики смогли хорошо провести время.