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Поддельную водку с Ошского рынка хотели отправить в Джалал-Абад

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- Ольга Новгородцева
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Одна гражданка (ее данные следствием не установлены) в торговом центре, расположенном на территории Ошского рынка, торговала поддельной алкогольной продукцией. И никто бы об этом не узнал, если бы другой гражданин не купил у нее оптом 61 115 бутылок и не хранил их у себя на складе в Ысык-Атинском районе, чтобы затем отправить в Джалал-Абад.

Водка была самых разных наименований (если верить этикеткам). На самом деле ничего общего этот сомнительный продукт с водкой не имел, и разливалась вся эта горючая жидкость из одного бидона.

Согласно заключению судебно-технической экспертизы, акцизные марки, наклеенные на бутылки, - "Ала-Тоо" (15 000 штук), "Атаман" (2718 штук), "Золотая корона" (3960), "Пшеничная" (22 104), "Алтын айыл" (576), "Кыргыз жери" (1944), "Буханка" (1560), "Пчелка" (132) и так далее - изготовлены способом плоской печати, печатный текст и штрих-код выполнены на термопринтере, что не соответствует по способу изготовления подлинных акцизных марок. Заключением экспертизы же установлено, что представленные на исследование образцы жидкости в пятнадцати бутылках и в одном стаканчике являются спиртосодержащей жидкостью с содержанием этилового спирта от 27 до 38 процентов.

В чем минус такого алкоголя – объяснять не надо. Не только в низком градусе. Такой водкой вполне реально отравиться – с самыми печальными последствиями. А плюс для гражданина Ш. в этой водке был в относительно низкой цене. Потому оптом и закупился.

В ходе проведённого рейдового налогового контроля приготовленная Ш. к незаконной реализации без наличия у него соответствующей лицензии алкогольная продукция с поддельными акцизными марками была обнаружена и изъята сотрудниками управления ГНС по Ысык-Атинскому району.

В соответствии с расчётами, произведенными ГНС при Министерстве финансов Кыргызской Республики, в результате использования поддельных акцизных марок на изъятой у гражданина Ш. алкогольной продукции потери бюджета в виде акцизного налога составили 2 812 982 сома.

Из показаний Ш.:

- В середине октября прошлого года я устроился на работу в качестве стажера грузчика с испытательным сроком на один месяц, без заработной платы. Работал около трех недель, потом решил в свободное время немного подзаработать. Пошел на Ошский рынок и увидел водку, похожую на ту, которую производит предприятие, где я работал. Но стоимость ее было намного ниже.

Поговорил с продавщицей, чтобы она продала мне этот товар под реализацию. Договорились на сумму 3 000 000 сомов.

Действия Ш. следствием квалифицированы по статье 39, части 1 статьи 211 УК Кыргызской Республики (в редакции 2017 года) как "покушение на совершение преступления в виде осуществления предпринимательской или банковской деятельности либо банковских операций без регистрации либо без специальной лицензии и (или) разрешения в случаях, когда такая лицензия и (или) разрешение обязательны, или с нарушением условий лицензирования, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере", а также по статье 37, части 2 статьи 379 УК Кыргызской Республики (в редакции 2021 года) - как "покушение на совершение преступления в виде использования заведомо подложного официального документа".

С учетом всех смягчающих и отягчающих обстоятельств Ш. приговорен в общей сложности к штрафу в размере 70 000 сомов.

Паленая водка до жителей Джалал-Абада не дошла.


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URL: https://www.vb.kg/422030
Теги:
алкоголь, Джалал-Абадская область, Ошский рынок, Бишкек, Кыргызстан
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