Погода
$ 82.52 - 83.52
€ 81.74 - 82.74

В школах Кыргызстана прозвенел первый звонок

247  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По традиции 1 сентября в школах города прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Корреспондент vb.kg побывала на празднике в УВК № 67. Гимназия приняла в свою большую школьную семью более 300 первоклассников. Как рассказала заместитель директора по воспитательной работе Татьяна Баратова, в этом учебном году в школе семь первых классов, из них - два с кыргызским языком обучения.

Собравшихся на мероприятие приветствовала бывший директор школы Светлана Керимкулова. От всего педагогического коллектива она поздравила первоклассников и выпускников с этим замечательным праздником - Днем знаний, и сказала малышам, что они пришли учиться в хорошую школу, где их ждут прекрасные учителя. А выпускникам напомнила, что впереди у них сложные задачи - выпускные экзамены, и пожелала парням и девушкам удачи и везения. Она также пожелала родителям выдержки и энергии, заверив, что администрация школы всегда готова помочь им в решении любых проблем. В заключение Светлана Мусаевна представила нового директора школы - Нургуль Джумалиеву.

Почетный гость мероприятия генерал-майор Абдыкапар Мавлянов отметил, что этот торжественный день особо волнителен не только для школьников, но и для их родителей. Он рассказал о семейной традиции - каждый раз, когда кто-то из его внуков идет в первый класс, дедушка обязательно его сопровождает. Вот и в этот раз он привел в школу внучку.

Он напутствовал детей любить свою родину, родителей и, конечно же, учителей, ведь те знания, которые они заложат в них в школьные годы, станут фундаментом во взрослом будущем.

После всех напутственных слов и добрых пожеланий малышам в школьном дворе прозвенел первый звонок. Затем одиннадцатиклассники повели своих юных товарищей на первый в их жизни урок, который они наверняка запомнят навсегда, потому что именно сегодня они впервые сядут за парты, возможно, обретут своего лучшего и самого близкого в жизни друга и первый раз будут бегать по школьному коридору на перемене.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422033
Теги:
дети, школа, Бишкек, Первый класс
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  