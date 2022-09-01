В школах Кыргызстана прозвенел первый звонок

По традиции 1 сентября в школах города прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Корреспондент vb.kg побывала на празднике в УВК № 67. Гимназия приняла в свою большую школьную семью более 300 первоклассников. Как рассказала заместитель директора по воспитательной работе Татьяна Баратова, в этом учебном году в школе семь первых классов, из них - два с кыргызским языком обучения.

Собравшихся на мероприятие приветствовала бывший директор школы Светлана Керимкулова. От всего педагогического коллектива она поздравила первоклассников и выпускников с этим замечательным праздником - Днем знаний, и сказала малышам, что они пришли учиться в хорошую школу, где их ждут прекрасные учителя. А выпускникам напомнила, что впереди у них сложные задачи - выпускные экзамены, и пожелала парням и девушкам удачи и везения. Она также пожелала родителям выдержки и энергии, заверив, что администрация школы всегда готова помочь им в решении любых проблем. В заключение Светлана Мусаевна представила нового директора школы - Нургуль Джумалиеву.

Почетный гость мероприятия генерал-майор Абдыкапар Мавлянов отметил, что этот торжественный день особо волнителен не только для школьников, но и для их родителей. Он рассказал о семейной традиции - каждый раз, когда кто-то из его внуков идет в первый класс, дедушка обязательно его сопровождает. Вот и в этот раз он привел в школу внучку.

Он напутствовал детей любить свою родину, родителей и, конечно же, учителей, ведь те знания, которые они заложат в них в школьные годы, станут фундаментом во взрослом будущем.

После всех напутственных слов и добрых пожеланий малышам в школьном дворе прозвенел первый звонок. Затем одиннадцатиклассники повели своих юных товарищей на первый в их жизни урок, который они наверняка запомнят навсегда, потому что именно сегодня они впервые сядут за парты, возможно, обретут своего лучшего и самого близкого в жизни друга и первый раз будут бегать по школьному коридору на перемене.