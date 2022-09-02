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При поддержке Японии в столичной школе открылся компьютерный класс

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- Назгуль Абдыразакова
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В столичной школе № 88 открылся компьютерный класс. Об этом сообщает ЮСАИД. По данным организации, в мероприятии приняли участие заместитель министра образования и науки Уланбек Мамбетакунов, чрезвычайный и полномочный посол Японии Сигэки Маэда, исполняющий обязанности заместителя представителя ЮНИСЕФ в Кыргызстане Томоя Сонода.

На открытии компьютерного класса Уланбек Мамбетакунов сказал, что надеется услышать в будущем об успехах выпускников 88-й школы в сфере IT и технологий.

Г-н Сигэки Маэда, отметил, что правительство Японии и ЮНИСЕФ разделяют общую ценность, заключающуюся в том, что качественное образование в безопасной среде для всех детей является всеобщим правом.

"Поэтому эта инициатива состоит из двух компонентов: закупка санитарно-технического оборудования для школ для обеспечения безопасной и гигиеничной среды обучения, а также программа для восполнения пробелов в образовании для 20 000 детей, которые не смогли участвовать в онлайн-классах во время закрытия школ. Это поможет свести к минимуму пробелы в знаниях и улучшит качество образования", - сказал он.

Справка: школа № 88 в Бишкеке – одна из 100 школ по стране, которые получат компьютерное оборудование на общую сумму 600 000 долларов США и одна из 460 школ, которые получат средства санитарии и гигиены, такие как термометры, сушилки для рук, дезинфицирующие средства и мыло для предотвращения распространения COVID-19 на сумму 800 000 долларов США. Целевые школы, выбранные в новостройках Бишкека и Оша, а также в других регионах, были определены Министерством образования и науки в качестве ключевых точек для совершенствования цифрового обучения и программ обучения счету и грамотности.

Проект по обеспечению качественного образования для детей, пострадавших от COVID-19, был разработан для поддержки Министерства образования и науки в смягчении воздействия COVID-19 на систему образования. Продолжительность проекта - до августа 2024 года, и он будет способствовать достижению Цели в области устойчивого развития (ЦУР) 4: обеспечение инклюзивного и справедливого качественного образования и расширение возможностей обучения на протяжении всей жизни для всех.


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URL: https://www.vb.kg/422037
Теги:
Министерство образования, школа, Япония, Кыргызстан
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