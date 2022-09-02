Юрию нужны деньги и кровь

Юра Бутов вернулся из Казахстана в Бишкек, чтобы лечиться от рака. Думал, что на родине это будет проще и дешевле. Но оказался в критической ситуации - без денег на лекарства, на препараты крови и даже на бинты. Мужчину срочно прооперировали, чтобы спасти ему жизнь. Но это только начало долгой и дорогостоящей борьбы, в которой одному не выстоять.

Но в Бишкеке у Юры нет никого.

Мужчина приехал из Казахстана, где уже несколько лет жил с семьей. Врачи заподозрили у него злокачественную опухоль - мочевого пузыря или почки, определить на УЗИ не могли. Нужно было делать полное обследование, но оно для иностранных граждан стоит очень дорого. Сбережений семьи не хватило даже на полноценную диагностику, поэтому Юра решил, что целесообразнее обследоваться и лечиться в родном Кыргызстане. Взяв последние деньги, он приехал в Бишкек.

В онкологический центр мужчина пришел на своих ногах, а уйти уже не смог. Гемоглобин резко упал до 22 единиц, врачи сказали, что нужно срочно влить донорскую кровь. Денег у Юры хватило только на первые два пакета с эритроцитарной массой, а потом на его спасение уже собирали всем миром.

Досконально обследовать мужчину так и не получилось. Пришлось делать срочную операцию, удалять опухоль на мочевом пузыре. Медлить было нельзя, у мужчины открылось внутреннее кровотечение. Но теперь нужно провести послеоперационную химиотерапию, чтобы не допустить рецидива.

Но Юра физически не может найти деньги даже на сооплату, после операции прошло всего два дня, он еще даже с постели не поднимается. В Бишкеке у Юрия только одна знакомая - Ирина Каштанова, социальный работник одного из кризисных центров. Она поддерживает связь с его семьей, но материально помочь супруга не может, она осталась дома одна с двумя детьми.

- Они, конечно, понимали, что заболевание серьезное. Но что все вот так быстро обострится, конечно, не думали. Юре ведь еще и сорока нет, крепкий мужчина был. Планировал съездить на обследование, понять, сколько у него есть времени на подготовку к операции. А тут все произошло в считанные дни… Его жена и дети помочь ничем не могут. Юра - единственный кормилец семьи. И, главное, если мы ему не поможем, то никто не поможет, - объясняет Ирина.

Ей пришлось организовать сбор средств на спасение мужчины.

Пока помочь можно только двумя способами:

передать деньги или лекарства, связавшись с Каштановой по телефонам: 0553–700–640 или 0559–335–582;

перевести любую сумму на электронный кошелек ЭЛСОМ: 0553700640;

сдать кровь любой группы на имя Юрия Бутова и передать квитанцию Ирине.