"Талибан" запретил магазинам продавать вещи женщинам без хиджаба

По сообщениям местных источников, чиновники Министерства пропаганды добродетели и предотвращения порока "Талибана" якобы предупредили владельцев магазинов в Мазари-Шарифе, столице провинции Балх на севере Афганистана, не продавать ничего женщинам, не носящим хиджаб.

По словам источников, владельцы магазинов были проинформированы о новом приказе утром в понедельник, 29 августа, в знаменитой Голубой мечети города Мазари-Шариф, и их предупредили о последствиях, если они не подчинятся приказу.

Владельцы магазинов заявили, что против них будут приняты серьезные меры, если они будут продавать товары женщинам, не носящим хиджаб, в соответствии с новым приказом. Им также было приказано закрывать свои магазины на время молитвы и посещать общину.

В провинции Тахар на севере Афганистана на предыдущей неделе сообщалось, что силы Талибана якобы использовали кнуты, чтобы забрать нескольких владельцев магазинов на общинную молитву.

Кроме того, в магазины и жителям 7-го района Кабула было направлено письменное распоряжение, в котором говорилось, что они должны присутствовать в общине во время молитвы и что любой отсутствующий не будет иметь права жаловаться.

Министерство пропаганды добродетели и предотвращения порока движения "Талибан" ранее заявило, что все афганские женщины должны носить хиджаб.

В заявлении "Талибана", предписывающем хиджаб для афганских женщин, в качестве подходящего покрытия предпочитается всеохватывающая голубая паранджа, чадра, ставшая всемирной иконой предшествующего экстремистского правления Талибана с 1996 по 2001 год.

Тем временем, по сообщениям, талибы возобновили обыски в домах в Мазари-Шарифе, столице провинции Балх на севере Афганистана. Этот раунд работы по передаче информации из дома в дом начался утром в четверг, 25 августа, в полицейском округе 3 Мазари-Шарифа.

По словам официального представителя Талибана Асифа Вазири, талибы проводят обыски от двери к двери, пытаясь бороться с ИГИЛ, собрать оружие без документов, а также выследить подозреваемых преступников.

По сообщениям, силы "Талибана" провели масштабные обыски по всей провинции, в результате чего 25 молодых людей были якобы задержаны без явных или объявленных оснований.

Возобновление поисков происходит в то время, когда в среду, 24 августа, в Мазари-Шарифе произошел мощный взрыв, в результате которого, по словам представителей Талибана, пострадали по меньшей мере 3 мирных жителя.