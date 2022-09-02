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За полгода по программе переселения в РФ подано 1,9 тысячи заявлений из КР

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- Светлана Лаптева
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В МИД Российской Федерации рассказали о работе госпрограммы по переселению соотечественников, сообщается на телеграмм канале Московского дома соотечественников.

В ходе брифинга Мария Захарова подвела итоги работы программы в первом полугодии.

Лидерами по количеству принятых заявлений на участие в госпрограмме за рубежом являются Казахстан (более 5 тысяч), Узбекистан (более 2,4 тысячи ), Таджикистан (более 2 тысяч), Кыргызстан (порядка 1,9 тысячи) и Армения (более 1,4 тысячи).

Прием заявлений ведут представительства МВД России, специально созданные временные группы из числа сотрудников МВД России и МИД России в странах с большим миграционным потенциалом.

Захарова также подчеркнула, что в странах, совершающих недружественные действия в отношении России, наблюдается возрастающий интерес соотечественников к переезду в Россию.


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URL: https://www.vb.kg/422045
Теги:
Россия, соотечественники, Кыргызстан
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