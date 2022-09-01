Задержана карманная воровка, промышлявшая на рынке "Дордой"

Оперативники 2-го управления ГУУР МВД задержали бывалую карманницу, ранее неоднократно судимую. Женщина промышляла на рынке "Дордой", пользуясь тем, что там всегда многолюдно и можно в легко затеряться в толпе. На эту скромно одетую женщину обычно даже не обращали внимания.

Как сообщает пресс-служба МВД, 13 августа 2022 года на рынке "Дордой" неизвестные похитили из сумки 41-летней бишкекчанки iPhone стоимостью 140 тысяч сомов. Потерпевшая обратилась в милицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 205 "Кража" УК КР.

После изучения записей камер видеонаблюдения удалось установить гражданку, причастную к данной карманной краже. Камеры запечатлели, как подозреваемая удаляется с украденным телефоном.

Сотрудниками 2-го управления ГУУР МВД по подозрению в совершении данного преступления была задержана гражданка М.М., 1976 года рождения, уроженка Нарынской области, ранее неоднократно судимая. По предварительным данным, подозреваемая продала украденный мобильный телефон скупщикам по цене во много раз ниже реальной стоимости.

Расследование проводит УВД Свердловского района Бишкека. Проверяется причастность задержанной и к другим аналогичным

преступлениям.