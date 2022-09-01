Татьяна Токторбаева: Наша задача – раскрыть каждого ребенка

Мы продолжаем знакомить наших читателей с одной из самых известных школ в Кыргызстане - Авторским учебно-воспитательным комплексом школы-гимназии № 6 им. И.В. Панфилова. В прошлый раз директор этого учебного заведения Айгуль Усубакунова подвела итоги учебного года и поделилась своими планами. На этот раз заместитель директора школы по воспитательной работе Татьяна Викторовна Токторбаева поделилась секретами своей не простой, но очень важной работы. Так она рассказала нам, как работать с трудными детьми и насколько важно найти подход к каждому ребенку в школе.

Татьяна Викторовна как вы пришли в эту школу?

В нашей школе №6 я работаю уже 22 года. Сразу после университета я пришла в эту школу и начинала свою трудовую деятельность под руководством Арыстановой Светланой Амановной, которая была моим первым директором с ней связано много хороших воспоминаний. В последний год ее работы в школе я заняла первое место в конкурсе – Учитель года. Моим наставником была Цимфер Наталья Петровна, которая тоже много подсказывала мне как молодому педагогу.

Конечно, 22 года - это не просто работа, это целая жизнь, где каждого ребенка знаешь, старших и младших. Более того, семью каждого из них знаешь хорошо. И почти всех знаешь по имени и это очень приятно, когда школа становится для ребят и учителей родным домом. Дом с нашими детьми, за которых мы переживаем, заботимся, растим и так далее.

Сама я педагог высшей категории. Вообще моя специальность – это английский язык. Я 22 года преподавала этот предмет, а теперь я тружусь в качестве заместителя директора школы по воспитательной работе. До этого я работала в нашей же школе руководителем кафедры иностранного языка. Мы многое делали и продолжаем делать то, чтобы наша школа была на должном уровне по владению английским языком. Многое мы сделали для того, чтобы перейти на методику "Оксфорд". Сейчас, конечно, наша школа показывает очень хорошие результаты по английскому языку. Мой ученик Саматов Туран победил в районе, затем занял первое место в городе и второе по республике, что является большой радостью для меня.

И, конечно, хочется сказать немного и о своей семье. У меня, я бы сказала, большая семья - трое детей, все уже взрослые, младший в этом году закончил школу. Старший заканчивает университет, а дочь учится в Европе. Мы с мужем Токторбаевым Нурланом Камиловичем уже вместе 24 года. Он у меня кыргыз. Мы познакомились с ним, когда он был курсантом Академии МВД.

Также хочется сказать и о своем директоре. Это Усубакунова Айгуль Ильясовна. Она в моей жизни является второй яркой личностью после Арыстановой Светланой Амановной, которая действительно дала нам крылья. Айгуль Ильясовна такой человек, которая сама впереди планеты всей. Все за что она берется меняется к лучшему, преобразовывается. Все видят, как буквально за 2 года она преобразовала школу, сколько внесла изменений. Человек, который стремится только к лучшему, везде успевает и на фоне деятельности этого человека, конечно, мы, коллеги, не можем позволить себе работать хуже, в чем-то отставать. Мы должны соответствовать и двигаться в ногу с нашим директором. Конечно, очень многое хочется сказать об этом человеке, когда рядом с ней хочется достигать новых высот и двигаться только вперед.

Наша школа работает по пяти направлениям. В первую очередь, конечно, занимаемся воспитанием молодежи: это и патриотическое воспитание, и духовно-нравственное, и трудовое. В общем, все аспекты, которые должны откладывать воспитательная работа в школе, мы проводим. Знаете, хочется отметить, что у нас нет ни одного ребенка на учете, так как здесь мы стараемся даже самый маленький конфликт закрыть у меня здесь в кабинете. То есть обойтись беседой, в случае необходимости направить ребенка в другое русло, заинтересовать, чтобы он нашел себя в чем-то другом и отказался от какой-либо пагубной привычки.

Татьяна Викторовна, воспитательный завуч- это одна из самых сложных и ответственных позиций в администрировании школы. Как вам удается успешно справляться с ней?

Вы знаете, это, конечно, очень сложная работа, но и безумно интересная. Ведь приходится закладывать фундамент в будущее детей, а значит в какой-то степени и своей страны. И потом так приятно видеть плоды своей работы, когда наши дети добиваются высоких результатов и просто показывают себя как достойные граждане нашей страны. А секрет очень прост - нужно смотреть на каждого ребенка как на своего собственного, вместе с ним переживать и радоваться.

Расскажите о коллективе школы.

Конечно, коллектив школы №6 – этот тот коллектив, который по крупицам отбирался нашим предыдущим директором Светланой Амановной. И за последующие годы, возможно, он был частично утерян, но сегодня наш директор Айгуль Ильясовна по крупицам его вновь собирает, чтобы в нашей школе был сильный творческий коллектив.

А правда, что в вашей школе учились элитные дети?

Да, в основном это были дети знаменитых людей: деятелей искусства, политиков и других выдающихся людей. И, конечно, мы понимаем, какую ответственность мы несем на самом деле. Потому что это действительно так. Школа была заточена на то, чтобы мы растили кадры, которые будут стоять у истоков важных и серьезных проектов в нашей стране. Которые, возможно, будут руководить этой страной. Поэтому каждый учитель в этой школе всегда понимал ответственность, которую он несет за этих детей. И я как воспитатель и завуч понимаю эту огромную ответственность, чтобы с этой школы выходили воспитанные, высокоинтеллигентные и высоконравственные люди, с которыми мы будем дальше жить и которые будут творить будущее нашей страны. И наш коллектив вместе с нашим директором делает все возможное, чтобы мы соответствовали всем современным требованиям и в тоже время не утеряли те традиции, которые изначально были заложены в школе №6.

Как вы считаете, в нашей стране что мешает развитию более качественного образования? Может что-то надо изменить на законодательном уровне?

Так как я не являюсь юристом и поэтому не могу рассуждать по поводу законодательства, но как учитель могу дать несколько советов. Хотелось бы, чтобы родители наших учеников больше вникали в работу школы и жизнью своих детей в учебном заведении. Часто бывает так, что даже в материально обеспеченных семьях детям не хватает внимания родителей. Поэтому хотелось бы, чтобы родители были ближе и к школе, и к детям самим, и их интересам. Есть, конечно, родители, которые во всем нас поддерживают, всегда с нами во всех начинаниях и за это им большое спасибо.

Вот вы человек, который больше двадцати лет работает педагогом Скажите, на ваш взгляд, можно ли ребенку привить какой-либо талант или это дается все от рождения?

Вы знаете, каждый ребенок – это чистый лист бумаги. И вот наша задача – это раскрыть этого ребенка. Самое интересное, он не всегда будет раскрываться именно в учебе. Почему наша школа называется авторским учебно-воспитательным комплексом. Да потому что у нас много кружков, и вы знаете, со многими детьми происходят просто чудеса. Вроде в учебе ребенок особо себя не проявлял, но пробовал себя в разных кружках. И случалось, что самый незаурядный в учебе ребенок раскрывался в чем-либо так, что он просто нас удивлял. Он, вдруг, оказывается талантливым оратором, спортсменом или просто в рукоделии творит чудеса. То есть школа открывает ребенка с различных ракурсов и когда он проявляет свои таланты в чем-то еще, он становится уверенным и в самой учебе. Потому что ломается стереотип, что ты неудачливый и неспособный человек. Поэтому и сегодня мы продолжаем это комплексное развитие детей и это безусловно дает свои плоды.

Сегодня шла репетиция к празднику 1 сентябрю. Учителя и ребята стояли и смотрели, что те мальчишки, которые недавно бегали по коридору, взяли гитару и начали танцевать. И все увидели не просто детей, а талантливых личностей, которые уже могут себя показать.

А если ребенок не хочет совсем учиться, то здесь что можно сделать?

Вы знаете, когда мы сталкиваемся с такими детьми, то мы используем все методы вплоть до того, что приглашаем своих выпускников, которые рассказывают о своих жизненных перипетиях, в том числе, и в школе и как им удалось пересилить их. Приезжают также ребята из-за границы, которые имели проблемы с учебой, но которым удалось добиться успехов. Это все мотивационные моменты. Также, как я выше говорила, мы пытаемся пробудить творческое начало детей в каких-либо кружках.

Часто просто приходится водить ребенка, уговаривать, сидеть с ним. И все это происходит до того момента, пока к нему самому не приходит осознание своих способностей. Вы знаете, где к десятому классу у ребенка уже появляется цель в жизни и важно до этого момента не упустить его. Если нужно, то надо беседовать с ним, уговаривать, убеждать, направлять и так далее. То есть при хорошем кураторе, болеющем за свое дело, можно перепробовать кучу методов и все-таки найти подход к ребенку. Поэтому я могу уверенно сказать, что у нас нет детей, которые были бы необучаемы. Потом, когда мы видим счастливые и благодарные лица, приходит понимание, что жизнь прожита не зря.

Не забывают ли вас ваши выпускники?

Нет конечно. Многие наши ребята учатся и работают за границей и когда они приезжают, то сразу приходят в школу. Бегают по коридору и спешат поздороваться и пообщаться со всеми своими учителями.

Насколько успешны ваши выпускники?

Вы знаете, школа № 6 – это бренд, когда в детей вкладывается много труда, работы. Выпускник нашей школы – это полностью сформированная личность и мы делаем все возможное, чтобы и в дальнейшем все оставалось по-прежнему. Мы работам ради наших детей и ради их будущего, а значит мы в какой-то степени вносим свой вклад в благополучие нашей страны, как бы высокопарно это не звучало.