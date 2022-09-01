MegaCom рекомендует! КЛАССные тарифы для учителей, студентов и школьников

Государственный оператор сотовой связи MegaCom поздравляет кыргызстанцев с Днем знаний и напоминает о возможности подключения к льготным тарифам "Мугалим" и "Билим", разработанным специально для работников сферы образования, а также студентов и школьников с учетом требований, необходимых для эффективного обучения и поиска информации.

В рамках тарифов предусмотрено всё, что нужно для комфортного общения, плодотворной работы и полного погружения в образовательный процесс.

В рамках тарифа "Мугалим" с абонентской платой 285 сомов за 30 дней учителям доступны:

30 ГБ Интернета и бесплатная раздача Wi-Fi; безлимитный доступ к соцсетям, мессенджерам и образовательным сервисам: WhatsApp, Instagram, Telegram, Одноклассники, Facebook, Zoom, Google Classroom, Skype, KelBil, ЯКласс; бесплатный трафик на образовательные ресурсы КР и безграничный доступ к мировой библиотеке khanacademy.org; 180 минут внутри сети ежедневно, включая звонки на номера бренда Salam; 100 минут для звонков на сети других мобильных операторов Кыргызстана; 500 SMS внутри сети.

Для школьников и студентов действует тариф "Билим" на 7 и 28 дней. При подключении абонентам предоставляется:

бесплатный трафик на образовательные сайты вузов Кыргызской Республики и безграничный доступ к мировой библиотеке khanacademy.org;

безлимитный доступ к соцсетям, мессенджерам и приложениям (в зависимости от тарифа): Facebook, Twitter, Одноклассники, Instagram, ВКонтакте, WhatsApp, Telegram, Zoom, Google Classroom, Skype, KelBil; бесплатные звонки и SMS внутри сети; а ещё тариф "Билим" включает 8 ГБ (7 дней) или 20 ГБ (28 дней) интернета.

Абонентская плата составляет 105 сомов за 7-дневный и 285 сомов – за 28-дневный пакет.

Как подключить тарифы?

Подключение к тарифу "Мугалим" возможно в любом фирменном офисе MegaCom или в приложении MEGA24 (доступно для скачивания в Google Play и App Store). Для заявки необходимо приложить справку с места работы или заявление от учебного заведения на фирменном бланке с печатью и подписью. Для подключения к тарифу "Билим" необходимо оставить заявку в приложении MEGA24 (вкладка "Всё для учёбы" в разделе "Портал"), приложив свидетельство о рождении (для школьников) или зачетную книжку/студенческий билет (для студентов).

Качественное образование с MegaCom – залог успешного будущего!