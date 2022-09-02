Президент Садыр Жапаров вручит госнаграды отличившимся кыргызстанцам

Сегодня с участием президента Садыра Жапарова состоится торжественная церемония вручения государственных наград Кыргызской Республики отличившимся кыргызстанцам - представителям различных сфер, отмеченным за особые заслуги. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, мероприятие будет транслироваться в прямом эфире НТРК, республиканских и областных телеканалов и на страницах в социальных сетях.

Награды отличившимся гражданам будут вручаться в два этапа, начало - в 10.00 ч. и 16.00 часов.