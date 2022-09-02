Погода
$ 81.14 - 82.14
€ 81.74 - 82.74

Президент Садыр Жапаров вручит госнаграды отличившимся кыргызстанцам

193  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня с участием президента Садыра Жапарова состоится торжественная церемония вручения государственных наград Кыргызской Республики отличившимся кыргызстанцам - представителям различных сфер, отмеченным за особые заслуги. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, мероприятие будет транслироваться в прямом эфире НТРК, республиканских и областных телеканалов и на страницах в социальных сетях.

Награды отличившимся гражданам будут вручаться в два этапа, начало - в 10.00 ч. и 16.00 часов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422060
Теги:
награда, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  