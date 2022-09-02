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Замминистра иностранных дел встретился с послом Республики Корея в КР

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- Назгуль Абдыразакова
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Вчера состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Азизбека Мадмарова с чрезвычайным и полномочным послом Республики Корея в Кыргызской Республике Ли Вонджэ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили организацию визитов на высшем и высоком уровнях, проведение очередного 15-го заседания форума сотрудничества "Центральная Азия – Республика Корея" в городе Сеуле, а также 5-го заседания кыргызско-корейской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в октябре этого года.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам продвижения проектов по линии Фонда сотрудничества в целях экономического развития (EDCF).


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URL: https://www.vb.kg/422063
Теги:
Южная Корея, Кыргызстан, посол, МИД
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