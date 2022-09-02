Мобильный оператор О! в числе лучших налогоплательщиков Кыргызстана

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики к 31-й годовщине независимости страны определила лучших налогоплательщиков страны, в числе которых ООО "НУР Телеком".

Мобильный оператор О! в очередной раз награждён за значительный вклад в развитие экономики страны, активное участие в формировании доходной части бюджета, добросовестное исполнение налогового законодательства по результатам деятельности 2021 года и 7 месяцев 2022 года. Определение лучших налогоплательщиков – это знак признания государством высоких заслуг предпринимателей, которые обеспечивают значительный вклад в пополнение доходной части бюджета и строго соблюдают налоговое законодательство республики. За 2021 год сумма платежей в государственную казну составила более 3 миллиардов сомов, за 7 месяцев 2022 года порядка двух миллиардов сомов.

О! – один из крупнейших работодателей, бюджетообразующая компания страны, что подтверждает ещё одна почётная награда. Все 13 лет работы О! показывает уверенные темпы роста. Каждый абонент О! может гордиться тем, что просто разговаривая по телефону, он вносит свой вклад в развитие Кыргызстана.

"Лидерство сети О! – результат многолетних внушительных инвестиций в развитие сети. Это заслуга клиентов, всего коллектива. Столь почётная награда "Лучший налогоплательщик Кыргызстана" – наша гордость и большая ответственность одновременно. Мы и дальше продолжим нашу миссию по обеспечению кыргызстанцев связью", – прокомментировала событие директор по операционной деятельности Алла Опариенко.

Выбирая сеть О! своим оператором, каждый кыргызстанец может быть уверен в том, что компания обеспечивает прозрачные поступления с каждого сома в виде налогов и других платежей в государственный бюджет. В свою очередь это позитивно влияет на социально-экономическую сферу, заработные платы работников бюджетных организаций, различные отрасли хозяйства, развитие образования, здравоохранения, инфраструктуры и другие государственные нужды.