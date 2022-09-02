Исчезнувший экс-мэр Иса Омуркулов попал в объектив фотокамеры

Пользователь "Фейсбука" Joma KG сфотографировал исчезнувшего с поля зрения кыргызстанцев экс-депутата и бывшего столичного мэра Иса Омуркулова.

"Иса Омуркулов, даже если вы спрятались, то я найду вас и сфотографирую", - написал парень.

Отметим, фотография сделана во время празднования Дня независимости Кыргызстана на джайлоо Чункурчак, где Омуркулов наблюдает за празднованием в черных очках и шляпе.

Напомним, экс-мэра Омуркулова обвиняли в злоупотреблении должностным положением, при этом сам он отрицал свою вину.