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Исчезнувший экс-мэр Иса Омуркулов попал в объектив фотокамеры

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- Бактыгуль Акжолова
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Пользователь "Фейсбука" Joma KG сфотографировал исчезнувшего с поля зрения кыргызстанцев экс-депутата и бывшего столичного мэра Иса Омуркулова.

"Иса Омуркулов, даже если вы спрятались, то я найду вас и сфотографирую", - написал парень.

Отметим, фотография сделана во время празднования Дня независимости Кыргызстана на джайлоо Чункурчак, где Омуркулов наблюдает за празднованием в черных очках и шляпе.

Напомним, экс-мэра Омуркулова обвиняли в злоупотреблении должностным положением, при этом сам он отрицал свою вину.


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URL: https://www.vb.kg/422069
Теги:
День независимости, социальные сети, Бишкек, Иса Омуркулов
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