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СМИ: Каким образом экс-сотрудник ГАИ Болот Борбиев стал генконсулом в США

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В СМИ начали обсуждение фигуры Генерального консула Кыргызстана в Чикаго Болотбека Борбиева. Так, газета "Азия Ньюс" задается вопросом, каким образом бывший сотрудник ГУБДД занял дипломатическую должность.

"Итак в стране напряженка с дипломатическими кадрами, так еще на такую высокую дипломатическую должность ставят бывшего сотрудника ГАИ Болота Борбиева. Остается только удивляться этому", - написало издание.

Отметим, Болотбек Борбиев был назначен генеральным консулом Кыргызстана в Чикаго в апреле 2022 года.

Болотбек Борбиев – родной брат певца Бека Борбиева. В 2008 году она работал директором Государственной автомобильной инспекции МВД.

С 2009 по 2010 год Борбиев был начальником Главного управления безопасности дорожного движения. В 2010 на парламентских выборах он баллотировался от партии "Ата-Журт". В том же году он был главой МЧС.


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URL: https://www.vb.kg/422070
Теги:
назначение, США, Кыргызстан, Бек Борбиев
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