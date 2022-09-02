СМИ: Каким образом экс-сотрудник ГАИ Болот Борбиев стал генконсулом в США

В СМИ начали обсуждение фигуры Генерального консула Кыргызстана в Чикаго Болотбека Борбиева. Так, газета "Азия Ньюс" задается вопросом, каким образом бывший сотрудник ГУБДД занял дипломатическую должность.

"Итак в стране напряженка с дипломатическими кадрами, так еще на такую высокую дипломатическую должность ставят бывшего сотрудника ГАИ Болота Борбиева. Остается только удивляться этому", - написало издание.

Отметим, Болотбек Борбиев был назначен генеральным консулом Кыргызстана в Чикаго в апреле 2022 года.

Болотбек Борбиев – родной брат певца Бека Борбиева. В 2008 году она работал директором Государственной автомобильной инспекции МВД.

С 2009 по 2010 год Борбиев был начальником Главного управления безопасности дорожного движения. В 2010 на парламентских выборах он баллотировался от партии "Ата-Журт". В том же году он был главой МЧС.