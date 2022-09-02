Садыр Жапаров наградил ряд кыргызстанцев госнаградами

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня принял участие в церемонии награждения соотечественников, отмеченных государственными знаками отличия за выдающиеся заслуги перед страной и народом. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В своем выступлении глава государства отметил:

"Уважаемые соотечественники!

Дорогие обладатели наград!

Уважаемые гости нашего торжественного мероприятия!

Хочу начать свое выступление со слов великого писателя своего времени Туголбая Сыдыкбекова, 110-летие которого недавно отмечалось: "Жизнь человека должна измеряться не просто прожитыми днями, не хлебом единым, а проделанной работой и поступками".

Человека оценивают не по продолжительности его жизни, а по его заслугам перед Родиной, по его вкладу в развитие общества, за его труд на благо народа. Имена таких людей навсегда останутся в памяти народа. Дела их будут примером для всех поколений.

О таких людях будут слагать легенды, рассказы о них будут передаваться из уст в уста, оставаясь в памяти народа.

Отрадно, что и сегодня среди нас есть подобные люди. Эти сыновья и дочери кыргызского народа своим трудом и благим служением стране добились почета и уважения. Именно они являются крепкой опорой нашего государства, отметившего 31 год своей независимости.

За годы становления независимости немало современников оставили о себе добрую память, они достойны занять почетное место в истории страны. Нам необходимо ценить и уважать труд своих современников, с честью выполняющих свой долг перед Родиной и народом.

Как говорится, "Золото не ржавеет", и, безусловно, эти люди пользуются уважением в народе. Сегодня мы хотим отметить их труд высшими государственными наградами.

Это связано с тем, что в целях укрепления государственности и единства народа особое внимание уделяется личностям, чей труд широко известен и уважаем, а также поднимал национальный дух.

Прежде всего хочу отметить тех, кто за особые заслуги перед государством и народом Кыргызстана удостоен особым знаком "Ак Шумкар" и званием высшей степени отличия "Кыргыз Республикасынын Баатыры".

Имена Апаса Джумагулова и Медетхана Шеримкулова, имеющих почетное звание Старейшины народа, широко известны не только в Кыргызстане, но и за пределами страны.

Апас Джумагулов, начавший трудовую деятельность рядовым рабочим, долгие годы плодотворно работал в органах исполнительной и законодательной власти. Он смог проявил себя как отличный управленец и организатор.

Дважды становясь главой правительства, он внес значительный вклад в развитие страны. Апас Джумагулов возглавил правительство, когда страна находилась в сложной ситуации, и нашел выход из политического и экономического кризиса. Он был у истоков серьезных экономических реформ. Благодаря его руководству страна вышла на путь устойчивого развития.

Значимый след в истории Кыргызстана оставил член легендарного созыва Жогорку Кенеша Медетхан Шеримкулов. Созыв запомнится как пример открытости и патриотизма, а Медетхан Шеримкулов – видным политиком, реформатором, по-настоящему легендарным спикером Жогорку Кенеша.

При упоминании Жогорку Кенеша, известного в истории Кыргызстана как "легендарный парламент", сразу же вспоминается имя Медетхана Шеримкулова.

Действительно, кыргызский народ знает, что "легендарный парламент" выполнял легендарные задачи.

Исторические решения принимали именно те парламентарии.

Медетхан Шеримкулов правильно понял вызовы времени и став инициатором и организатором исторических решений, остается в памяти народа как выдающийся спикер.

Именно легендарный парламент под руководством Медетхана Шеримкулова принял Декларацию независимости страны, заложив основу суверенного демократического развития Кыргызстана.

Дорогие соотечественники!

За годы независимости в нашей стране произошло много изменений и событий. Некоторые из них угрожали единству народа Кыргызстана. Враги Кыргызстана пытались посеять вражду между братскими народами, и это сопровождалось печальными событиями.

Это горькая правда, и мы не можем утаивать этот факт. В момент, когда страна была на грани неизбежных потерь, на передовой находились отважные люди, которые, рискуя жизнями, остановили инцидент и примирили обе стороны.

Некоторых из тех, кто считал себя героем, не было видно во время тех событий. Никто не может отрицать, что председатель ГКНБ, заместитель председателя кабинета министров Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев находится на переднем крае усилий по прекращению конфликта и примирению двух народов.

Это я могу сказать как человек, который видел это своими глазами и участвовал в тех событиях.

Мы не должны упускать из виду его усилия по укреплению национальной безопасности страны, усилению границ и реформированию правоохранительных органов. Народ также признает, что его заслуги, которых он достиг ранее на государственной должности, должны быть достойно оценены.

О многих делах люди не знают. На моих глазах в интересах государства завершил большие дела, которые не могли сделать за последние десятилетия. Придет время, и мы расскажем о них.

Уважаемые кыргызстанцы!

Люди говорят, что "заслуги достойных людей надо ценить при их жизни". И это правильно.

Поэтому в целях установления исторической справедливости мы решили своевременно и достойно отметить труд и заслуги верных долгу служителей Родины.

Общественно-политический, государственный деятель Арстанбек Дуйшеев начал свою трудовую деятельность с должности рядового ветеринарного врача, успешно занимал должность Председателя Президиума Верховного Совета Киргизской ССР, затем председателя Совета министров.

Истории о том, как он поднял экономику Узгенского района и Иссык-Кульской области, как улучшил жизнь людей, рассказывают и помнят до сих пор. Как Председатель Совета Министров Киргизской ССР, он известен своей большой организаторской работой по повышению мощи страны.

Имя талантливого кинорежиссера Болота Шамшиева стоит на первом месте в списке деятелей отечественной киноиндустрии, создавших "Кыргызское чудо".

Сегодня, наверное, нет кыргызстанца, который не видел бы его фильмов. Картина Болота Шамшиева "Белый пароход" до сих пор высоко ценится в мировом кинематографе. Ряд других его фильмов так и не вышел на отечественные экраны. Понятно, насколько он талантлив, если отметить, что фильмы "Волчья яма" и "Выстрел на перевале Караш" установили рекорды самых кассовых фильмов на постсоветском пространстве.

Мы высоко ценим труд наших выдающихся людей, жизнь которых является примером для подрастающего поколения.

Во имя исторической правды, даже если они ушли из жизни, мы награждаем их высшей наградой государства - "Герой Кыргызской Республики".

Уважаемые соотечественники!

Среди нашего народа много промышленников и бизнесменов, стремящихся поднять экономику, учителей, всю жизнь посвятивших детям, врачей, не жалеющих себя спасая жизни.

Эти люди никогда не стремятся к славе и государственным наградам. Они проводят свои дни вместе с простыми людьми, добросовестно выполняя свою работу, отдавая людям свой труд и при этом сохраняя самые лучшие человеческие качества.

Мы - руководство страны, должны достойно оценить их.

Только когда ценятся достойные, а трудолюбие радует людей, в нашем обществе растет уважение друг к другу и крепнет единство!

Мы не должны упускать из виду вклад граждан в повышение социально-экономического развития страны и благосостояния населения, в рост духовного и интеллектуального потенциала, в сохранение, популяризацию и развитие национальной культуры, искусства, истории, в воспитание патриотизма у подрастающего поколения.

Награды "Манас" и "Данк", звания "Народный артист", "Заслуженный деятель" и другие отличия учреждены с целью поощрения плодотворного труда граждан, отметить их заслуги, сделать примером для следующих поколений. Поэтому эти награды должны найти своих обладателей.

Сегодня на торжественном мероприятии присутствуют врачи, которые всю жизнь посвящают себя одной профессии и спасению людей, настоящие педагоги, которые вкладывают свою жизнь в образование, инженеры, специалисты в новых современных отраслях.

Именно благодаря их самоотверженному труду в Кыргызстане происходит развитие и рост.

Благодарим лауреатов государственных наград в различных сферах за самоотверженность, волю, преданность Родине, за вклад в развитие Кыргызстана.

Не буду перечислять по списку имена всех, кто будет сегодня награжден. Хочу сказать, что сегодняшние лауреаты – настоящие герои нашего времени, выдающиеся граждане Родины.

Уважаемые участники сегодняшнего торжественного мероприятия!

Уважаемые лауреаты!

Пусть присвоенные государственные звания не станут пределом достижений в вашей деятельности. Я твердо верю, что вы будете и дальше применять свои силы, знания и таланты на благо народа, во имя процветания независимого Кыргызстана.

Вы должны чувствовать, что все кыргызстанцы, помимо того, что стали свидетелями полученных наград, возлагают на вас большую ответственность и надежду.

Поздравляю вас с полученными наградами!

Пусть ваше служение народу будет наполнено новыми достижениями!

Будем вместе наблюдать за вашими дальнейшими успехами, которые будут способствовать росту и развитию Кыргызстана!

Будьте благословенны!".