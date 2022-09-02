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Сегодня три КПП на кыргызско-казахской границе временно приостановлены

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- Назгуль Абдыразакова
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2 сентября в связи с обновлением технической базы Единой системы учета внешней миграции в следующих пунктах пропуска будет временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов. Об этом сообщает пресс-служба погранслужбы.

-с 11.00 до 13.00 в пункте пропуска "Ак-Тилек-автодорожный";

-с 14.00 до 16.00 в пункте пропуска "Кен-Булун-автодорожный";

-с 17.00 до 20.00 в пункте пропуска "Токмок-автодорожный".

Пограничная служба отмечает, что работы могут завершиться намного быстрее указанного времени.

Все пункты пропуска, расположенные на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, функционируют в штатном режиме.

Пограничная служба ГКНБ КР просит граждан, пересекающих госграницу, заранее планировать маршруты движения.


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URL: https://www.vb.kg/422075
Теги:
граница, Казахстан, Кыргызстан, Погранслужба
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