Сегодня три КПП на кыргызско-казахской границе временно приостановлены

2 сентября в связи с обновлением технической базы Единой системы учета внешней миграции в следующих пунктах пропуска будет временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов. Об этом сообщает пресс-служба погранслужбы.

-с 11.00 до 13.00 в пункте пропуска "Ак-Тилек-автодорожный";

-с 14.00 до 16.00 в пункте пропуска "Кен-Булун-автодорожный";

-с 17.00 до 20.00 в пункте пропуска "Токмок-автодорожный".

Пограничная служба отмечает, что работы могут завершиться намного быстрее указанного времени.

Все пункты пропуска, расположенные на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, функционируют в штатном режиме.

Пограничная служба ГКНБ КР просит граждан, пересекающих госграницу, заранее планировать маршруты движения.