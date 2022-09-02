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Мать пыталась содрать хиджаб с головы дочери на ее свадьбе

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- Назгуль Абдыразакова
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В Казнете распространяется видео со скандалом на свадьбе. Женщина, отчаянно крича, пытается силой снять с головы невесты хиджаб, передает Kazakh24.info.

Как оказалось, это мать невесты. Судя по всему, для нее стало неожиданностью, что дочь решила предстать на свадьбе покрытая платком. Расстроенная женщина потеряла самообладание. Выйдя к стоящим в центре зала молодоженам, она попыталась силой снять платок с головы дочери-невесты.

Мнения комментаторов разделились. Одни советуют женщине не вмешиваться в личную жизнь дочери и уважать ее решение. Другие замечают, что дочери нужно было хотя бы поставить в известность мать.

Однако и те, и другие сходятся во мнении, что устраивать скандал на глазах у гостей и портить праздник молодоженам женщине не стоило.

К слову, свадьба, вероятнее всего, казахстанская. Когда и где именно она состоялось – неизвестно.

Источник: kazakh24


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URL: https://www.vb.kg/422079
Теги:
Казахстан, свадьба, хиджаб, скандал
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