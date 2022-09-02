Деньги решают все. Как за счет букмекеров помочь кыргызскому спорту?

За последние годы результаты кыргызских спортсменов на международной арене заметно выросли. Лучше всех выступают борцы. Периодически радуют дзюдоисты, боксеры, легкоатлеты и штангисты. Из неолимпийских видов спорта – бойцы ММА, кикбоксеры и самбисты.

На фоне постоянных проблем с финансированием успехи спортсменов выглядят парадоксально. Некоторые из них говорят буквально следующее: "Мы побеждаем не благодаря, а вопреки". Имеется в виду, что государство не способствует их успехам. Не строятся современные тренировочные базы. Нет новых стадионов. И главное – нет денег на организацию сборов и поездок на турниры.

Конечно, роль государства в развитии спорта велика. Но надеяться лишь на бюджетные средства – это устаревший подход. В развитых странах спортивные организации давно научились зарабатывать сами. Один из наиболее простых и эффективных способов – сотрудничество с букмекерами. О самых наболевших вопросах нашего спорта и о том, как букмекеры могли бы помочь их решить, читайте в этом материале.

Борьба за выживание

Денег в бюджете Кыргызстана не хватает, и государству приходится расставлять приоритеты. Спорт традиционно финансируется по остаточному принципу. Причем размер спортивного бюджета почти каждый год меняется. На 2020 год, например, был предусмотрен 1 миллиард сомов, но из-за пандемии финансирование сильно сократили.

Что такое 1 миллиард сомов? Это всего лишь $12 миллионов. В европейских странах даже у самых бедных футбольных команд бюджет больше. А у нас эту сумму надо распределить между огромным количеством федераций. В каждой федерации – свои команды, тренеры, судьи… Приоритет отдается олимпийским и национальным видам спорта. Представители неолимпийских видов почти ничего не получают, хотя именно они завоевывают львиную долю наград. Самбисты, например, с каждого чемпионата Азии привозят по 30 медалей. Борцам такое даже не снилось.

Количество спортивных федераций в Кыргызстане приближается к сотне, но часть из них существует лишь на бумаге. Потому что у их руководителей нет денег на развитие. И самое обидное, что у них нет идей. А если у кого-то идеи и есть, то реализовать их не удается. Основная причина в нехватке опыта спортивных функционеров и узком кругозоре потенциальных спонсоров.

Крупных компаний в Кыргызстане мало. В их числе сотовые операторы, банки, рынки и предприятия, чья деятельность связана с добычей и продажей полезных ископаемых. Их, грубо говоря, доят все, кому не лень. Вернее, пытаются доить. Потому что поддержка оказывается далеко не всем. Все зависит от того, какой вид спорта любят руководители этих компаний. А любят они в основном борьбу и футбол.

За рубежом у спортсменов есть несколько способов заработать. Но в КР они не эффективны. Попытки некоторых федераций продавать билеты на трибуны ни к чему не приводят. Без хорошей рекламной компании кыргызстанцы не идут смотреть соревнования даже бесплатно. За деньги – тем более. Выпуском своей атрибутики (футболок, вымпелов и т.п.) занимаются лишь две-три федерации. Из-за маленького рынка нормально на этом не заработаешь.

Федерации могли бы продавать телеканалам права на трансляции. В цивилизованных странах это приносит большой доход. А у нас спортсмены сами платят каналам, чтобы те снимали их турниры. Менять эту систему каналы не хотят, а федерации не могут.

Вот и получается, что большинство видов спорта в Кыргызстане держится лишь на голом энтузиазме самих спортсменов. Руководят федерациями чаще всего те, кто раньше активно занимался спортом, а сейчас занимается бизнесом. По доброте душевной и из чувства патриотизма они жертвуют на спорт собственные деньги. На финансовую отдачу совершенно не рассчитывают.

Большой вклад в развитие спорта делают тренеры. Они и так зарабатывают мало, так им еще и нередко тоже приходится тратить на подготовку национальных сборных личные средства!

Две трети спортсменов ездят на турниры за свой счет. В основном это дети, которые учатся в школе и которых содержат родители. А когда они школу заканчивают, то спорт просто бросают. Потому что не видят перспектив.

Когда всем хорошо

Благо есть еще один способ заработка для спортсменов. И уж он-то даст эффект. Речь о сотрудничестве с букмекерскими конторами (БК).

Один из секретов колоссальной популярности спорта за границей – возможность делать ставки. Приятно просто болеть за любимую команду или спортсмена. Но когда ты поставил на его успех деньги, положительные эмоции при просмотре соревнований многократно усиливаются.

В Европе и США есть огромное количество авторитетных БК. Их деятельность абсолютно легальна и регулируется законом. К их мнению прислушиваются СМИ. С ними работают эксперты. БК зарабатывают большие деньги. При этом они честно и в установленные сроки выплачивают своим клиентам выигрыши. Платят налоги. И, что самое важное в контексте этого материала, они охотно и по своей инициативе поддерживают спортсменов и федерации.

БК являются генеральными и официальными партнерами многих турниров по разным видам спорта. С ними ведут дела как крупнейшие организации, вроде ФИФА и UFC, так и отдельные спортсмены и клубы. С одной европейской БК, например, не так давно сотрудничали наши знаменитые бойцы - сестры Шевченко. В России летом один из клубов высшего футбольного дивизиона заключил соглашение с БК, и та стала его титульным спонсором. Клуб будет ежегодно получать спонсорские выплаты в размере 450 миллионов рублей. При поддержке букмекерских контор проводится и Кубок России по футболу.

В Кыргызстане букмекерские конторы работали до 2015 года. На тот момент эта сфера в мире была не так развита, как сейчас. Тем не менее БК поддерживали наших спортсменов по мере возможностей. В 2015-м игорная деятельность, тотализаторы и букмекерские конторы в КР были запрещены. Независимые эксперты еще тогда говорили об ошибочности этого решения. А сегодня, в свете того, что в Кыргызстане разрешили работу казино, эта тема вновь стала актуальной.

Иностранным букмекерам наш рынок, безусловно, интересен. Чтобы оценить перспективы ведения бизнеса в КР, им достаточно посмотреть, сколько восторженных отзывов собирают новости о спортивных победах кыргызстанцев в соцсетях и сколько подписчиков имеют наши ведущие борцы, бойцы, футболисты и т.д. Среди спортсменов, пока не смело, но уже звучит предложение разрешить деятельность БК на всей территории Кыргызстана и для всех жителей независимо от их гражданства.

Сегодня в Кыргызстане физкультурой и спортом занимается не более 20% населения. Для развития генофонда этого крайне мало. Все больше молодых людей страдают от инсультов и сердечно-сосудистых заболеваний. У больных родителей рождаются больные дети. Некоторые и рады бы заняться спортом, да негде. Или не на что.

Благодаря поддержке букмекеров федерации смогут не только возить свои команды на сборы и турниры, но и развивать инфраструктуру – ремонтировать старые и открывать новые спортзалы, закупать современный инвентарь, снижать цены на тренировки, расширять тренерские штаты. Все это поспособствует пропаганде физкультуры и спорта, позволит привлечь в секции больше людей и значительно повысить указанный выше процент.

Сотрудничество с букмекерами сделает наш спорт в целом цивилизованнее. БК, которые привыкли действовать по закону, будут требовать того же и от спортивной общественности. Федерации станут дисциплинированнее, узнают о тонкостях бизнеса в спортивной сфере. Может, они даже научатся продавать билеты на турниры и права на трансляции. И всем от этого будет только хорошо – и спортсменам, и болельщикам, и государству.