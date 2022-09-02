Афганистан снова признали самой опасной страной в мире

Афганистан по версии рейтинга Global Peace Index четвертый год подряд признается самой опасной страной в мире. С 2019 года эта страна занимает последнюю строчку в рейтинге уровня безопасности, сообщает Фергана.
Впервые данный индекс был рассчитан в мае 2007 года. Он стал первой попыткой ранжирования стран всего мира по безопасности проживания. Автором идеи был австралийский предприниматель Стив Киллели, ее одобрили, в частности, Далай-лама и бывший президент США Джимми Картер.
Рейтинг Global Peace Index разрабатывается ежегодно социологами и экономистами из международной группы экспертов Института мира вместе с Центром мира и изучения конфликтов Сиднейского университета.
Эксперты исследуют следующие показатели для составления итогового индекса:
- внутренние и внешние конфликты, их интенсивность и число жертв;
- отношения с соседними странами;
- доля беженцев среди населения;
- степень недоверия между гражданами;
- политическая неустойчивость и общественный порядок;
- политический террор;
- частота терактов;
- количество убийств на 100 тысяч человек;
- число заключенных;
- доля тяжких преступлений;
- число служащих силовых структур;
- доля военных расходов в ВВП;
- импорт и экспорт вооружений;
- участие в контингентах ООН или других сил;
- доступность стрелкового оружия и количество тяжелого вооружения;
- модернизация вооруженных сил.
По данным на 2022 год, из 163 стран, включенных в рейтинг, Афганистан находится на последнем месте. Россия занимает 160-е место (при этом Украина, где российские вооруженные силы уже шесть месяцев проводят специальную военную операцию, - 153 место). Все три указанные страны находятся в группе самых опасных стран.
Туркменистан занял 104-ю строчку, Казахстан - 97, Таджикистан - 92, Киргизия - 91. Самой безопасной страной в Центральной Азии признан Узбекистан - 86 место.
Отметим, что все постсоветские республики Центральной Азии оказались безопаснее таких стран, как Израиль, США и Турция.
Первые три строчки в рейтинге занимают Исландия, Новая Зеландия и Ирландия.
Источник: asiaplustj.info