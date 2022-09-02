Афганистан снова признали самой опасной страной в мире

Афганистан по версии рейтинга Global Peace Index четвертый год подряд признается самой опасной страной в мире. С 2019 года эта страна занимает последнюю строчку в рейтинге уровня безопасности, сообщает Фергана.

Впервые данный индекс был рассчитан в мае 2007 года. Он стал первой попыткой ранжирования стран всего мира по безопасности проживания. Автором идеи был австралийский предприниматель Стив Киллели, ее одобрили, в частности, Далай-лама и бывший президент США Джимми Картер.

Рейтинг Global Peace Index разрабатывается ежегодно социологами и экономистами из международной группы экспертов Института мира вместе с Центром мира и изучения конфликтов Сиднейского университета.

Эксперты исследуют следующие показатели для составления итогового индекса:

- внутренние и внешние конфликты, их интенсивность и число жертв;

- отношения с соседними странами;

- доля беженцев среди населения;

- степень недоверия между гражданами;

- политическая неустойчивость и общественный порядок;

- политический террор;

- частота терактов;

- количество убийств на 100 тысяч человек;

- число заключенных;

- доля тяжких преступлений;

- число служащих силовых структур;

- доля военных расходов в ВВП;

- импорт и экспорт вооружений;

- участие в контингентах ООН или других сил;

- доступность стрелкового оружия и количество тяжелого вооружения;

- модернизация вооруженных сил.

По данным на 2022 год, из 163 стран, включенных в рейтинг, Афганистан находится на последнем месте. Россия занимает 160-е место (при этом Украина, где российские вооруженные силы уже шесть месяцев проводят специальную военную операцию, - 153 место). Все три указанные страны находятся в группе самых опасных стран.

Туркменистан занял 104-ю строчку, Казахстан - 97, Таджикистан - 92, Киргизия - 91. Самой безопасной страной в Центральной Азии признан Узбекистан - 86 место.

Отметим, что все постсоветские республики Центральной Азии оказались безопаснее таких стран, как Израиль, США и Турция.

Первые три строчки в рейтинге занимают Исландия, Новая Зеландия и Ирландия.

Источник: asiaplustj.info