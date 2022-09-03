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Заболевания предоставляющие право на досрочное получение накоплений

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- Назгуль Абдыразакова
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Социальный фонд информирует о перечнях тяжелых заболеваний, предоставляющих право на досрочное получение средств пенсионных накоплений (накопительной части пенсии).

1. Все злокачественные виды новообразований II, III, IV стадии, по международной классификации Tumor Nodus Metastasis, 2 клинической группы.

2. Заболевания крови:

1) острый лейкоз (все формы);

2) апластическая анемия;

3) гемофилия.

3. Следующие виды и формы болезней органов кровообращения:

1) приобретенные или врожденные пороки сердца;

2) нарушения ритма и проводимости сердца;

3) хроническая коронарная болезнь сердца: в том числе коронарная ангиопластика и коронарное шунтирование с хронической аневризмой, с сердечной недостаточностью;

4) болезни артерий с поражением магистральных сосудов, требующих оперативного вмешательства;

5) осложненные формы облитерирующего эндартериита.


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URL: https://www.vb.kg/422090
Теги:
пенсии, Кыргызстан, Социальный фонд
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