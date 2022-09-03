Заболевания предоставляющие право на досрочное получение накоплений

Социальный фонд информирует о перечнях тяжелых заболеваний, предоставляющих право на досрочное получение средств пенсионных накоплений (накопительной части пенсии).
1. Все злокачественные виды новообразований II, III, IV стадии, по международной классификации Tumor Nodus Metastasis, 2 клинической группы.
2. Заболевания крови:
1) острый лейкоз (все формы);
2) апластическая анемия;
3) гемофилия.
3. Следующие виды и формы болезней органов кровообращения:
1) приобретенные или врожденные пороки сердца;
2) нарушения ритма и проводимости сердца;
3) хроническая коронарная болезнь сердца: в том числе коронарная ангиопластика и коронарное шунтирование с хронической аневризмой, с сердечной недостаточностью;
4) болезни артерий с поражением магистральных сосудов, требующих оперативного вмешательства;
5) осложненные формы облитерирующего эндартериита.