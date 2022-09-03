С Болтурука сошла позолота

Ранее случилось невероятное: Тенгиз Болтурук, чья деятельность в роли руководителя самого крупного рудника Кыргызстана вызывала шквал критики со стороны общественности, был отстранен от занимаемой должности в "Кумтор Голд Компани".

Что же случилось? В официальном релизе пресс–службы кабинета министров сообщается, что Счетная палата провела проверку деятельности месторождения и выявила финансовые нарушения. Как оказалось, на рудник по завышенным ценам покупали ГСМ, продукты питания и запасные части.

Тенгиз Болтурук, презентованный общественности как специалист–международник, возглавил рудник в мае 2021–го, когда там было введено внешнее управление и начались разбирательства правительства КР с канадскими инвесторами. За этот период он успел оказаться в эпицентре нескольких крупных скандалов.

Осенью прошлого года, например, появилась информация о том, что аффилированная с Болтуруком компания оказывала определенные консалтинговые услуги ОАО "Кыргызалтын".

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат и бывший член движения "Чон Казат" Канат Хасанов. Он опубликовал переписку с неким Рафой Мунаровым, из которой следовало, что "Кыргызалтыну" в конфликте с руководством Centerra Golg Inc оказывает консультационные услуги компания Global Revival Inc. Стоимость этих услуг - 300 тысяч долларов.

Свой пост юрист дополнил документом, согласно которому консалтинговая компания, оказывающая столь дорогие услуги, принадлежит Тенгизу Болтуруку.

Как ни странно, но со стороны властей не последовало никакой реакции на шумиху, вызванную публикациями в СМИ по этому поводу. Болтуруку никто даже пальцем не погрозил. В итоге скандал сошел на нет.

Впрочем, уже весной 2022 года разгорелся новый. Холдинг "Наследие великих кочевников", который также к тому времени возглавил Болтурук, арендовал для "Кумтора" дорогостоящий офис в центре Бишкека. Об этом общественности рассказал депутат ЖК Женишбек Токторбаев. Он пояснил, что этот офис обходится в 50 тысяч долларов.

После скандала в администрации президента заявили, что Болтурук не согласовывал решение ни с кабмином, ни с президентом. Было начато разбирательство, а Болтуруку вынесено предупреждение за несогласованное решение.

В мае текущего года разыгралась еще одна драма, связанная с Кумтором. На месторождении усилилось движение бортов центрального карьера - чего не случалось в то время, когда рудник контролировали канадцы. Сообщалось, что на восточном борту центрального карьера образовалась трещина, которая может привести к сходу земляной массы. В компании заверили, что специалисты ведут постоянный мониторинг этого природного процесса. На одном из участков была приостановлена работа, но в целом рудник продолжал работать.

В целом за все время работы Болтурука общественность то и дело вскипала, будоражимая вопросами, как изменилась эффективность добычи на "Кумторе", почему компания не дает никаких отчетов, куда на самом деле девается золото. Ответов не было, поскольку "Кумтор" под управлением КР стал более закрытой, во всяком случае для СМИ, организацией, чем спецслужбы.

Сейчас Тенгиз Болтурук по–прежнему возглавляет холдинг "Наследие великих кочевников", куда теперь относится "Кумтор". Но Генпрокуратура совместно с МВД и ГКНБ начала проверку его деятельности.

К тому же в четверг стало известно, что кабмин поручил ОАО "Национальная холдинговая компания "Наследие великих кочевников" и Тенгизу Болтуруку представить заключительный отчет в кабинет министров о результатах своей деятельности на руднике Кумтор за весь период внешнего управления компанией "Кумтор Голд Компани", которая прекращена распоряжением главы кабинета министров Акылбека Жапарова 23 августа.