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Бишкекчанин продал чужих лошадей

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- Ольга Новгородцева
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В июне 2020 года некто Бактыбек А. решил приобрести лошадей хорошей породы - якобы для дальнейшего их разведения. Через своего знакомого нашел женщину, у которой имелись как раз такие лошади. Лошади находились в Канте, их было две – Глория и Роси. Обе – породы Английская верховая. И с ними еще жеребенок. Всех троих оценили в 13 тысяч долларов.

Хозяйке скакунов Бактыбек рассказал, что он давно увлекается лошадьми, что у него уже есть несколько высокопородистых коней и прекрасные условия для их содержания. Оснований сомневаться у продавца не было.

В момент покупки у А.Б. не нашлось таких денег, и он договорился с продавцом, что рассчитается до октября 2020 года (это – по его собственным словам).

Потерпевшие, впрочем, утверждают, что не в октябре, а в сентябре Бактыбек должен был выплатить всю сумму.

Около месяца лошади содержались на городском ипподроме Бишкека (оказалось, что собственной кошары у Бактыбека нет).

В конце августа женщина, продавшая Бактыбеку лошадей, позвонила ему, чтобы напомнить о приближающемся часе расчета, и попросила готовить деньги. Бактыбек ответил, что попал в аварию, лежит в больнице, много денег ушло на лекарства, так что расплатиться он сможет только в конце сентября.

А в конце сентября просто перестал брать трубку.

В суде свидетель К.З. рассказывал, что в конце 2020 года Бактыбек позвонил ему из СИЗО. Просил пока не обращаться в правоохранительные органы. Дело в том, что у этого свидетеля Бактыбек А. тоже в свое время взял лошадь за 230 тысяч сомов – и пропал.

Как сам конокрад объясняет случившееся? По его словам, в июле 2020 года, пока породистые лошади находились на бишкекском ипподроме, а он искал возможность за них рассчитаться, его знакомая, некая Жазгуль, предложила ему более выгодный бизнес. Они вместе решили заняться машинами, а лошадей ему пришлось продать.

В ходе следствия удалось найти только одну лошадь, Роси, и вернуть ее хозяйке. Следы остальных потерялись.

Ленинский районный суд Бишкека приговорил Бактыбека А. по совокупности к восьми с половиной годам исправительной колонии строгого режима с выплатой потерпевшим материального ущерба в сумме 580 475 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/422095
Теги:
скотокрадство, Бишкек
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