Информация МИД для граждан КР планирующих поездку в Китай

Всем гражданам КР, направляющимся из Кыргызстана в Китай (прямыми или транзитными рейсами через третью страну или регион), перед вылетом необходимо получить "Зеленый QR-код здоровья" в Посольстве КНР в КР через сайт . Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, необходимо выполнить все требования китайской стороны, опубликованные на официальном сайте посольства Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике.

Кроме того, все пассажиры, направляющиеся в Китай транзитом через третье государство, должны повторить соответствующие процедуры в транзитной стране до вылета в КНР и получить новый "Зеленый QR-код здоровья" в дипломатических/консульских представительствах Китая в этой стране.

При этом необходимо заблаговременно уточняться в дипломатических/консульских представительствах Китая о последних изменениях в требованиях по получению "Зеленого QR-кода здоровья" для вылета в Китай.

При посадке на рейс в Китай необходимо предоставить электронную версию "Зеленого QR-кода здоровья" на мобильных устройствах представителям авиакомпании для проверки. Без наличия "Зеленого QR-кода здоровья", согласно требованиям властей КНР, авиакомпании не разрешают пассажирам посадку на рейс.

Разрешается въезд в КНР только прямыми рейсами или через третье государство только одним транзитом.

Согласно последней информации, отдельные авиакомпании перед вылетом в Китай требуют от пассажиров прохождения коллективной обсервации в гостинице за свой счет в стране вылета в Китай с обязательной сдачей ПЦР-тестов (к примеру, для вылета по маршруту Бишкек – Урумчи китайская авиакомпания "Южные авиалинии" требует от пассажиров пройти в течение 5 дней коллективную обсервацию в гостинице перед посадкой на рейс в Китай).

Кроме того, после прибытия в Китай в соответствии с последними карантинными правилами, принятыми властями КНР, все пассажиры должны пройти обсервацию за свой счет по формуле: 7 дней (в гостинице) + 3 дня (домашняя обсервация) в городе прибытия в Китае. При этом если у пассажира нет возможности пройти домашний карантин в городе прибытия, то он остается в обсервации в гостинице в течение 10 дней (прим.: в зависимости от региона Китая и эпидемиологической ситуации срок коллективной обсервации в гостинице может быть больше, чем указанные выше 7+3 дня).

После завершения коллективной обсервации в городе прибытия в Китае при отбытии в конечный пункт назначения, в данном пункте назначения также требуется пройти обсервацию за свой счет в течение определенного времени в случае, если город прибытия в Китае отнесен к зоне риска заражения COVID-19.

При этом данный вопрос необходимо решать с принимающей стороной (физическим лицом, организацией, университетом и т.д.), чтобы последняя заранее провела соответствующую работу по организации карантина в конечном пункте назначения.

Кроме того, при отбытии в Китае в конечный пункт назначения из города прибытия просим граждан заблаговременно отслеживать ситуацию с рейсами, которыми планируете вылететь в конечный пункт назначения и, в случае отмены внутреннего рейса, не выезжать из гостиницы, где проходите коллективный карантин, до подтверждения информации о том, что ваш рейс в конечный пункт назначения состоится.

Одновременно обращаем внимание граждан Кыргызской Республики, планирующих отбыть в Китай, что в связи с эпидемиологической ситуацией, в Китае действует система проверки зеленого QR кода здоровья（健康码）, а также карты передвижения （行程卡） через мобильные устройства в общественных местах, в том числе и при посадке на внутренние рейсы (прим.: у каждого региона/города Китая имеется свое приложение с QR кодом здоровья). Данные приложения открываются через "WeChat" или "Alipay".

В этой связи, просим граждан Кыргызской Республики заранее зарегистрироваться в этих приложениях и получить зеленые QR коды здоровья и карты передвижения, без наличия которых могут возникнуть проблемы по пребыванию внутри Китая. При этом обращаем внимание на то, что в обязательном порядке необходимо приобрести (зарегистрировать на свое имя) SIM-карты китайских мобильных операторов, которые понадобятся для регистрации в вышеуказанных приложениях.

Учитывая вышеизложенное, а также принятые властями КНР жесткие карантинные меры, перед приездом в Китай просим всех граждан заблаговременно решать вышеуказанные вопросы с принимающей в Китае стороной.

Вместе с тем, также обращаем внимание на то, что по приезду в Китай все услуги необходимо оплачивать только в юанях посредством приложений "WeChat" или "Alipay", а также банковскими картами или наличными. Услуги обмена валют в карантинных гостиницах не предусмотрены.