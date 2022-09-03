Отунбаева назначена спецпредставителем генсекретаря ООН по Афганистану

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о назначении Розы Отунбаевой своим новым специальным представителем по Афганистану и главой Миссии Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА). Роза Отунбаева сменила Дебору Лайонс из Канады. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Справка: Роза Отунбаева обладает более чем 35-летним профессиональным опытом в области лидерства, дипломатии, гражданской активности и международного сотрудничества. Она занимала пост президента Кыргызской Республики (2010-2011 гг.) и трижды занимала пост министра иностранных дел, последний раз исполняла обязанности министра в 2005 г. Она была депутатом Жогорку Кенеша (2007–2010 гг.) и занимала должность вице-премьер-министра в 1991 г. Также занимала несколько высоких дипломатических должностей в министерстве иностранных дел, в том числе посла КР в США и Канаде (1992–1994 гг.) и посла Кыргызской Республики в Великобритании (1997-2002 гг.). С 1989 по 1991 год она была председателем советской национальной комиссии по делам ЮНЕСКО.

Роза Отунбаева работала в ООН в качестве заместителя Специального представителя Генерального секретаря в Миссии ООН по наблюдению в Грузии (МООННГ) (2002–2004 годы). В настоящее время она является членом Консультативного совета высокого уровня Генерального секретаря ООН по посредничеству и руководителем фонда "Инициатива Розы Отунбаевой" в Кыргызстане.

Имеет степень доктора философии Московского государственного университета и окончила философский факультет Московского государственного университета. Свободно владеет кыргызским, русским и английским языками.