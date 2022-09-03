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Консул посольства КР в РФ встретился с начальником управления ФСИН

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- Назгуль Абдыразакова
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Состоялась встреча консула посольства КР в РФ М. Жолдошбекова с начальником управления исполнения приговоров и специального учета Федеральной службы исполнения наказаний РФ Игорем Вединяпиным. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, консулом было акцентировано внимание на необходимость проведения превентивных мер по предупреждению преступности среди граждан КР и ускорения процедур по передаче осужденных граждан КР для дальнейшего отбывания наказания в КР.

В свою очередь, российской стороной было заверено, что Федеральной службой исполнения наказаний РФ совместно с ее территориальными подразделениями будет оказана максимальное содействие по обозначенным кыргызской стороной вопросам.

По итогам встречи согласован порядок взаимодействия посольства и ФСИН РФ, а также достигнута договоренность о проведении совместной информационно-разъяснительной работы с гражданами КР.


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URL: https://www.vb.kg/422100
Теги:
МИД, Россия, Кыргызстан
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