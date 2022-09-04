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В Кыргызстане проводится женское обрезание?

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кыргызстане возможно практикуется женское обрезание. Об этот на своей странице в соцсетях написал экс-депутат ЖК Феликс Кулов.

"Прочитал в ФБ вот такой пост:

"Какие-то странные течения появляются у нас. Студентке сделали женское обрезание. Отрезали все. Она не может сидеть, значит, не может посещать занятия. Учится на медика. А вот, в какой клинике все это с нею сотворили, не сказала. А мне по секрету об этом поделилась в слезах, вроде против ее воли, но... Она с этим согласна. Оказывается, по их понятиям, такая женщина не порочна, не изменит, ибо не испытывает удовольствия при зачатии ребенка. Просто инкубатор и игрушка для мужа. Кощунство. И это у нас."

Умышленно не называю автора поста. Объясню почему.

В комментариях к данному посту некоторые читатели требуют от автора раскрыть имя девушки, кроме того могут возникнуть обвинения в недоносительстве, так как, очевидно, что в данном факте содержатся признаки преступления.

Ситуация с женским обрезанием выносит проблему на серьёзный государственный уровень, затрагивая, ни много ни мало, принципы, провозглашенные нашей Конституцией.

Вначале об уголовно-правовой стороне вопроса.

Однозначно здесь мы имеем дело с причинением менее тяжкого вреда здоровью ( статья 131 УК КР)- наказание по нему установлено до трех лет лишения свободы и по совокупности -

с незаконной врачебной деятельностью (статья 152- наказание до 2 лет лишения свободы и запрет на занятие врачебной деятельностью).

По этим преступлениям можно возбуждать уголовное дело без согласия потерпевшей и привлекать врача или иного лица сделавшего такую операцию к уголовной ответственности дабы всем остальным было неповадно подобным заниматься.

Минздрав обязан отреагировать и провести соответствующую разъяснительную работу. При этом особо предупредить, что если врач и те кто ему помогал добровольно заявят, что делали операцию по женскому обрезанию, то это будет для них смягчающим обстоятельствам при вынесении наказания.

Теперь о нарушении Конституции.

Согласно статье 9 "Религия и все религиозные культы отделены от государства". Нет, не существуют никаких медицинских показаний, которые обязывали бы медиков проводить женское обрезание.

Женское обрезание имеет под собой чисто религиозное обоснование и поэтому государство ОБЯЗАНО принимать все самые жёсткие меры, чтобы не дать распространяться такому мракобесию,

В частности, Комиссия по делам религии КР должна обязать ДУМК вынести фатву запрещающую проводить женское обрезание и заставлять своих дочерей делать это.

Что ещё меня поразило: девушка, которой сделали обрезание, учится на медика(?!) Если будущий медик не считает подобные операции нарушением, то какого врача тогда получит наше общество?

В последнее время у нас начинают распространяться различные религиозные течения, которые несут прямую угрозу государственности, могут разобщить народ. О реальности угрозы разделения народа из-за бесконтрольной деятельности всяческих сект даже предупреждал в свое время покойный Чубак-ажы. Уж он то наверняка понимал, о чем говорил, зная изнутри ситуацию" - пишет Кулов.


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URL: https://www.vb.kg/422106
Теги:
религия, Кыргызстан, здоровье, женщины, Феликс Кулов
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