В Казахстане предложили вернуть столице название Астана

Депутатская группа "Жана Казахстан" (Новый Казахстан), состоящая из депутатов парламента республики, предлагает вернуть столице страны название "Астана", говорится в заявлении группы.

"Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы – "Астана", которое в свое время было предложено первым президентом", - говорится в тексте заявления. По мнению депутатов, это решение "будет учитывать вклад первого президента в становление и развитие главного города страны, а также будет отвечать запросам и ожиданиям граждан".

Парламентарии считают, что вернуть прежнее название столицы нужно, использую возможность внесения поправок в конституцию. Они призвали "всех неравнодушных, прогрессивных граждан сплотиться и вместе преодолеть вызовы", стоящие перед родиной.

Источник: РИА НОВОСТИ