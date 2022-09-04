"В пансионате "Витязь" мы постоянно работаем над улучшением сервиса"

В Кыргызстане многие знают государственный пансионат, который на сегодняшний день является одним из наиболее комфортных и перестроенных элитных жилых комплексов по современным стандартам. Находится он в селе Чок-Тал в полутора километрах от аэропорта "Иссык-Куль".

Буквально несколько лет назад пансионат из-за слабого менеджмента пришел в запущенное состояние, о чем нем неоднократно писали пользователи соцсетей, но с прошлого года слава пансионата стала вновь возвращаться. Теперь территория отеля утопает в зелени разнообразных деревьев, кустов и цветов, располагает для отдыха как семейных, так и корпоративных гостей. При этом, все номера оборудованы современной мебелью и техникой.

О том, как удалось улучшить состояние пансионата "Витязь" редакции vb.kg рассказал заместитель директора Токталиев Медет Мелисович.

Медет Мелисович, что вам удалось сделать для улучшения пансионата?

Приняли мы пансионат в мае прошлого года и состояние его было не ахти. Во-первых, долг пансионата составлял более 4 млн сомов. Сотрудникам почти полгода не выплачивали зарплату. Разумеется, мы начали в первую очередь выплачивать долги. Затем занялись благоустройством пансионата, наняв даже для этого агронома. Одновременно закупили все необходимое для озеленения территории: удобрения, лекарства, семена и так далее.

Также мы занялись и проблемой мусора. Для этого мы заключили договора с компаниями, которые имеют мусоровозы.

Починили мы и водонапорную башню, заменив все насосы. Провели ремонт канализационной системы.

В результате в прошлом году мы закрыли все долги и с этого года уже вышли на плюс. То есть пансионат стал зарабатывать для государства.

А какова вместимость вашего пансионата?

Вместимость пансионата – 283 человека. Также в нашем городке есть частный сектор, где размещены коттеджи для наших гостей.

Какие условия для отдыха есть у вас?

На территории пансионата кроме столовой имеются дополнительно ресторан с европейской, русской и кафе с национальными кухнями. Есть также три магазина.

Любителям спорта предлагается бесплатная открытая площадка с тренажерами в тени деревьев, возле комплекса "Колизей". На берегу расположен платный открытый теннисный корт с искусственным покрытием. Спокойно провести вечер можно за игрой в бильярд или настольный теннис.

Предлагается на выбор две сауны: на дровах и электричестве с бассейном. Желающие релаксации могут получить различные виды массажа.

Для тех, кто все же не может обойтись без шумных вечеринок, работает диско-бар.

Для детей есть две детские площадки, велосипеды на прокат. Есть также батуты.

На побережье расположен собственный песчаный пляж с большим пирсом и малым для детей, платным парком водных аттракционов, лежаками и зонтиками.

Дно пологое, песчаное, с небольшой примесью мелкой гальки.

Есть также свои скутер и лодка. Также на берегу постоянно находятся два спасателя.

К услугам наших гостей наш парк, в котором растут различные деревья, в том, числе и декоративные.

Какие номера вы можете предложить своим гостям?

У нас есть Таунхаусы – двухуровневые и трехуровневые апартаменты. Потом есть скворечники разных уровней. Есть два вип-дома со своими бассейнами. Есть также и эконом-варианты: двухместные и четырехместные. Также есть корпуса, где имеются комнаты на 4-6 человек.

Вы на собственные средства провели улучшения или государство дало деньги?

Нет, исключительно на собственные средства. Мы находимся на хозрасчете и поэтому все ремонтные работы провели на заработанные деньги.

Скажите, государство много ли зарабатывает на пансионате "Витязь"?

Ну вот в прошлом году после того, как мы выплатили долг в более, чем 4 млн сомов и провели ремонтные работы, в бюджет государства мы перечислили в виде налогов 4,6 млн сомов (НСП, НДС и налоги на имущества). А 275 тысяч сомов перечислили в фонд управления госимущества. И это не считая того, что мы содержим 102 работника пансионата. Кстати, все наши сотрудники являются местными жителями села Чок-Тал.

У вас есть отдыхающие из других стран?

Конечно, в частности, из Казахстана и России. К примеру, мы заключили договора с тремя турфирмами в Казахстане, а также в Москве, Омске и Новосибирске. Если москвичи не особо едут сюда, то из Омска и Новосибирска много гостей.

В этом году сезон удался?

Да, можно сказать, удался. Бронирование номеров было почти на 90 процентов.

Поделитесь своими планами?

Планов много. К примеру, мы планируем построить на территории пансионата бассейн. Сейчас вот выбираем место. Также мы прорабатываем вопрос, как бы нам максимально продлить сезон отдыха в нашем пансионате.

Как вы считаете, что нужно улучшить в законодательстве страны, чтобы работа пансионатов еще улучшилась?

Да, как мне кажется, сами пансионаты должны добросовестно работать, платить налоги и прежде всего думать об улучшении сервиса. Тогда всегда будут в плюсе. Единственное в этом году были небольшие проблемы из-за указа президента, согласно которому пансионаты обязаны пускать на пляжи всех местных жителей. Но в том-то и дело, что на пляжи рвутся не только местные. Если наш пляж рассчитан на 800 человек, то набиралось около 3 тысяч человек. В итоге много мусора и отходов. И ничего здесь не сделаешь, есть указ президента, который мы должны выполнять.

Вот многие кыргызстанцы утверждают, что отдых в Турции дешевле, чем на Иссык-Куле. Скажите, что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию?

Прежде всего, конечно, нужно поменять сознание самих кыргызстанцев. Вот многие строят небольшие коттеджи для отдыхающих и стараются максимально заработать на своих клиентов, при этом, не думая, об улучшении сервиса и перспективах развития своего бизнеса. Возможно, когда сами местные жители поймут, что нужно смотреть и в завтрашний день, то тогда ситуация и поменяется.

В связи с прошедшими праздниками что вы пожелаете кыргызстанцам?

Конечно, же мира, терпения и процветания. А самое главное, понимания, что наше благополучие находится в наших собственных руках.