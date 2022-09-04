"Строительство ж/д из Китая выведет страну из транспортного тупика"

Если будет построена железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан, наша страна выйдет из транспортного тупика и станет транзитной страной. Об этом на своей странице написал кыргызстанский журналист Курманбек Мамбетов.

"Тынчтык Алтымышев опубликовал фото о том, что палатки китайских специалистов, расследующих строительство дороги, стоят в Аксае, и это очень бурно обсуждается, и я подумал, что тоже напишу свое мнение (на тот момент я много писал по этой теме для "Вечерки", познакомился со всеми экспертами и ознакомился с их материалами).

Информация о проекте железной дороги появляется со второй половины 90-х годов. В 1994-1995 годах было создано специальное управление, и там был директор кажется по фамилии Масадыков. Позже по инициативе Омурбека Текебаева был принят закон, согласно которому строительство железных дорог стало национальным приоритетом. Узбеков и китайцев заинтересовала дорога, проходящая через Эркештам (чем короче дорога, тем меньше затраты на строительство и эксплуатацию), наличие специалистов в Аксае - признак того, что многолетний спор разрешился в нашу пользу.

Железная дорога – это проект, который кыргызские власти пытаются реализовать с 90-х годов. Никто не виноват в том, что он не был построен до сих пор, потому что внешних политических и экономических условий не хватило.

Сейчас геополитическая и геоэкономическая ситуация резко изменилась, мы все это видим. Нужно молить Бога, чтобы строительство началось и закончилось поскорее.

Если будет построена железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан, наша страна выйдет из транспортного тупика и станет транзитной страной. Ежегодно в казну уплачиваются сотни миллионов долларов транзитных сборов (еще в 90-х годах предполагалось, что их сумма составит более 200 миллионов долларов), создаются широкие условия для выхода продукции, произведенной в Кыргызстане, в мировой рынок, - пишет Мамбетов