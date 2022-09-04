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В РК пожары достигли населенных пунктов. МЧС просит помощи

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- Назгуль Абдыразакова
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В Казахстане в связи с лесными пожарами в Костанайской области создалась угроза населенным пунктам: Аманкарагай, Новонежинка, Калинино, Лесное, Озерное. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Казахстана.

По ее данным, проведена эвакуация 1841 человека из с. Озерное (250 человек) и северной части с. Аманкарагай (1000 человек), с. Калинино (228 человек), с. Лесное (363 человека).

Местными исполнительными органами организовано размещение эвакуированных в Аулиекольской средней школе и Аулиекольской школе-интернате обеспечение их питанием.

Открыта горячая линия МЧС, организована работа психологов МЧС и ДЧС Костанайской области.

Акиматом Костанайской области прорабатывается вопрос объявления чрезвычайной ситуации местного масштаба.

Начиная с 16-00 3.09.2022 года зарегистрирован переход пожара на жилые строения с. Озерное (8 жилых домов, 1 административное здание),с. Лесное (1 жилой дом), с. Аманкарагай (98 жилых домов и хозяйственных построек), территорию Аманкарагайской нефтебазы.

В итоге огнем уничтожено и повреждено 108 строении.

В тушении пожара были задействованы силы и средства 91 ед. техники, 3 воздушных судна, 5 пожарных поезда, 600 чел. личного состава:

По данным РГП "Казгидромет" 4.09.2022 года на территории Аулиекольского района Костанайской области сохранится высокая температура до 28 градусов, скорость ветра до 9 м/с.

Пожары на территории нефтебазы с. Аманкарагай (административное здание) и в с. Лесное ликвидированы. Переход горения на резервуары с бензином и дизельным топливом не допущен.

Пожары в жилых домах с. Аманкарагай и с. Озерное локализованы, проводится тушение отдельных очагов.

Случаев гибели среди населения и участников тушения пожаров не зарегистрировано.

Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести 10 человек (5 человек населения, включая одного несовершеннолетнего, 1 работник лесхоза, 1 работник акимата, 3 сотрудника МЧС), из которых 4 находятся в Центральной районной больнице, 6 после осмотра и оказания помощи отправлены домой.

В связи с улучшением обстановки в полном объеме возобновлено движение на автодороге республиканского значения Р-36 и движение поездов по железной дороге (поезда №82, 43, 51, 37, 622 всего -908 пассажиров).

Всего в Костанайской области одновременно проводится тушение

3-х природных пожаров:в Карабалыкском районе в 7 км от с. Боскуль, на территории КГУ "Михайловское УЛХ" (Кедралинского лесничество, квартала 172,176) произошло загорание сухой травы и лесных околков (береза, осина). Площадь пожара устанавливается.

Задействованы силы: КГУ "Михайловское УЛХ" (10 работников,

7 ед. техники), ДПФ ТОО "Боскуль" (5 работников и 2 ед. техники К-700 с плугом). Силы и средства МЧС не привлекались.

В Узункольском районе горение сухой травы и лесных околков (береза, осина) на территории Узынкольского УЛХ в 15 км от п. Сибирка Узункольского района (29.08 в 03-50 пожар локализован на площади 17,9 га)

02.09 в 20-00 в результате порывистого ветра пожар распространился на территорию Курганской области РФ на площади предварительно 10 га (происходит горение сухой травы в болотистой местности).

Задействованы силы и средства: ДЧС (4 человека л/с и 1 ед. техники), Лесхоз (29 человека и 5 ед. техники), ДПФ (4 человека и 4 К-700 с плугом). Тушение продолжается.

Для желающих оказать финансовую помощь пострадавшим от пожаров в Костанайской области мы открыли специальный банковский счет

Каспи банк, номер карты: 4400 4301 7615 5676 +77772243643 на имя Коваль Андрей Петрович (председатель Костанайского областного филиала НПК)


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URL: https://www.vb.kg/422116
Теги:
Казахстан, пожар, Помощь
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