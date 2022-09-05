Проявленная вами инициатива пойдет на пользу. Гороскоп с 5 по 11 сентября

Главные астрологические события сентября произойдут на предстоящей неделе и, причём в один день. В субботу, 10 сентября первое осеннее Полнолуние и, в этот же день 10 сентября Меркурий переходит в ретроградное движение, которое продлится до 2 октября. В течение этой рабочей недели ещё есть шансы решить оперативно важные вопросы, получить документы, начать новые дела, получить заказанные товары с доставкой.

Овен – решив что-то отремонтировать в доме, приступайте к работе немедленно. Вы сможете быстро справиться с этой задачей. Перемены в доме пойдут на пользу и отношениям. Сложится подходящий момент для непростого разговора, что снимет недопонимание перед более сложными периодами. На работе в это же время появится горячее предложение, позволяющее быстро пополнить казну. От оперативности вашего ответа зависит успех дела.

Телец – не ждите, пока важные для вас вопросы решатся сами собой. Проявленная вами инициатива и настойчивость пойдут на пользу. Вы успешно презентуете свои идеи, что обеспечит успех в делах и покорите сердце любимого человека, настояв на свидании. Не скромничайте и при обсуждении оплаты за вашу работу. Вы сможете добиться наилучших условий для себя. Отложив разговор до лучших времён, вы рискуете столкнуться с затяжным кризисом в карьере.

Близнецы – тщательно продумав покупки, а также инвестиционные вложения, вы уложитесь в доступные для вас ресурсы и сумеете даже пополнить казну. Полезно заняться здоровьем, решить конфиденциальные вопросы. В скором времени ритм жизни станет иным, и вам понадобятся силы, а укрепив самочувствие и разрешив непростые вопросы, вы существенно облегчите себе жизнь. Успешно и увлекательно сложатся как деловые мероприятия, так и первые осенние вечеринки.

Рак – деловые партнёры и друзья поделятся своими идеями, предложениями и советами, а вам предстоит решать, принимать их или нет. Благодаря полученным предложениям вам представится шанс проявить себя в совместных делах, поменять многое в жизни, в том числе и окружение, избавив себя от общения с теми, кто толкает в долговую яму и регулярно перекладывает свои проблемы на ваши плечи.

Лев – новые знакомства и поездки вдохновят на покорение очередных высот в бизнесе и учёбе. Старт окажется удачным, если вы не промедлите с принятием решений. Уделите должное внимание к полученным сообщениям. Запоздалый ответ окажется неактуальным. Незапланированный разговор с влиятельным человеком окажет существенное влияние на вашу карьеру и доходы. Удастся также оперативно решить вопросы с различными документами.

Дева – провяленная вами инициатива способна приятно удивить даже тех, кто знает вас давно. Предпринятые вами шаги позволят установить перспективное сотрудничество, а возможно и отправиться в дальнюю поездку. Благодаря вашей проворности вы сможете не только расширить круг общения, но и увеличить доходы, в нужное время озвучив свои мысли влиятельным людям или руководству. Креативность идей положительно отразится и на учёбе.

Весы – руководство и влиятельные люди благосклонны к вам, а потому решайте важные вопросы, в том числе финансовые, продвигайтесь по карьерной лестнице. Не откладывайте в долгий ящик и вопросы, связанные с получением документов. Полезно проявить себя в учёбе, а также напомнить о себе деловым партнёрам из-за рубежа. Каждый ваш шаг будет приближать к желаемой цели. Остановившись в нерешительности, вы можете упустить попутный ветер, а затем долго стучаться в закрытые двери.

Скорпион – игнорируя инициативы людей из вашего окружения, вы лишаете себя хороших возможностей. Самое время принять получение предложения и советы, а также расширить круг общения. Вместе вы сможете быстрее осуществить перспективные деловые проекты, устроить увлекательные мероприятия и вечеринки. Благодаря расширению кругозора, появлению нового хобби, улучшится и личная жизнь. Оставаясь при своём мнении, вы рискуете в скором времени столкнуться с длительным кризисом в деловой и личной жизни.

Стрелец – меняйте место работы и условия оплаты. Продвижение по карьерной лестнице и улучшение условия работы станет возможным благодаря важному разговору с руководством, либо людьми, которые способны повлиять на принятие решений. Важно только решиться на обсуждение злободневных тем. Удачны инвестиции и крупные вложения. Благодаря полученной информации, вы сможете выгодно распорядиться финансами.

Козерог – возникнет необходимость в смене круга делового и дружеского общения. Принятие происходящих перемен, позволит сделать существенный шаг вперёд, поскольку новое окружение будет подталкивать к развитию, освоению новых знаний и опыта. Возможно создание перспективных деловых союзов, участие в полезных мероприятиях. Станет больше поездок, в том числе и дальних. Вовремя принятые решения позволят пополнить казну перед длительным периодом задержки доходов.

Водолей – пока домочадцы готовы к разговору и ожидают ваших действий, стоит решиться на обсуждение спорных вопросов, а также преобразований в доме. Разговор поспособствует разрешению накопившихся проблем в общении. Удастся прийти к общему мнению и в хорошем настроении отправиться по магазинам, совершая необходимые покупки. Непродолжительный ремонт в доме также окажется своевременным. Выгодны вложения в развитие своего бизнеса.

Рыбы – поездки, деловые и дружеские встречи, свидания наполнят жизнь созиданием и развитием. Полученная информация поможет принять решения в резко меняющихся условиях, а созданное сотрудничество позволит достичь заметного прогресса в делах. Не откладывайте на потом и признания в любви. Уже неделей позже ваши слова могут не произвести никакого впечатления. Пока вы востребованы, не ленитесь. У вас хорошие шансы и для пополнения казны.

Источник: Андрей Рязанцев