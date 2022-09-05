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В ЖК рассматривается кандидатура Баатыровой на должность главы Минздрава

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по социальной политике рассматривается кандидатура Гулнары Баатыровой на должность министра здравоохранения.

Как известно, по процедуре Баатырова должна получить согласие профильных комитетов ЖК, и потом уже ее кандидатуру будет утверждать парламент.

В ходе опроса Баатыровой депутаты поинтересовались, что будет с заместителями министра, которые ранее были уволены Алымкадыром Бейшеналиевым.

"Я переговорю с ними, предложу им работу", - ответила им и.о. министра здравоохранения.

Для справки: Гульнара Баатырова родилась в Ошской области. Окончила Кыргызский государственный медицинский институт по специальности врач-лечебник.

С 1988 по 2001 год работала в Кара-Суйской центральной районной поликлинике, где прошла путь от участкового терапевта до заведующей поликлиники. Затем двенадцать лет проработала директором Кара-Суйского районного центра семейной медицины.

Дважды избиралась депутатом Кара-Суйского городского кенеша.

В июле 2011 года избрана членом ЦИК по квоте президента.

С 2013 года является председателем Медицинской аккредитационной комиссии Министерства здравоохранения.

Гульнара Баатырова - отличник здравоохранения КР, почетный гражданин Кара-Суйского района.


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URL: https://www.vb.kg/422132
Теги:
Минздрав, назначение, Жогорку Кенеш
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