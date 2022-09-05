В ЖК рассматривается кандидатура Баатыровой на должность главы Минздрава

Сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по социальной политике рассматривается кандидатура Гулнары Баатыровой на должность министра здравоохранения.

Как известно, по процедуре Баатырова должна получить согласие профильных комитетов ЖК, и потом уже ее кандидатуру будет утверждать парламент.

В ходе опроса Баатыровой депутаты поинтересовались, что будет с заместителями министра, которые ранее были уволены Алымкадыром Бейшеналиевым.

"Я переговорю с ними, предложу им работу", - ответила им и.о. министра здравоохранения.

Для справки: Гульнара Баатырова родилась в Ошской области. Окончила Кыргызский государственный медицинский институт по специальности врач-лечебник.

С 1988 по 2001 год работала в Кара-Суйской центральной районной поликлинике, где прошла путь от участкового терапевта до заведующей поликлиники. Затем двенадцать лет проработала директором Кара-Суйского районного центра семейной медицины.

Дважды избиралась депутатом Кара-Суйского городского кенеша.

В июле 2011 года избрана членом ЦИК по квоте президента.

С 2013 года является председателем Медицинской аккредитационной комиссии Министерства здравоохранения.

Гульнара Баатырова - отличник здравоохранения КР, почетный гражданин Кара-Суйского района.