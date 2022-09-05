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Сотрудникам милиции вручили 18 автомобилей Chevrolet Nexia

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- Жан Алиев
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Сегодня, 5 сентября, компания "Альянс Алтын" передала правоохранителям партию легковых автомобилей марки Chevrolet Nexia. В церемонии передачи техники приняли участие председатель совета директоров "Альянс Алтын" Ахмед Бажаев и министр внутренних дел Улан Ниязбеков.

По словам Ахмеда Бажаева, одним из приоритетов компании является содействие госорганам в социально-экономическом развитии страны. Это предполагает поддержку систем образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также правоохранительных органов.

"Все мы – и государство, и население, и бизнес - заинтересованы, чтобы в Кыргызстане всегда были мир и порядок. В немалой степени это зависит от того, насколько правоохранительные органы обеспечены в материально-техническом плане", - подчеркнул Ахмед Бажаев.

Улан Ниязбеков поблагодарил компанию "Альянс Алтын" за внимание и поддержку. В ходе выступления он отметил, что Министерством внутренних дел обеспечения безопасности людей на территории страны и достойного выполнения поставленных задач с начало года приобретено более 90 автотехнических средств, которые переданы в регионы.

"Вы прекрасно знаете, что для борьбы с преступностью, пресечения различных правонарушений, оказания оперативной помощи гражданам в первую очередь необходимо качественное материально-техническое обеспечение. Сегодня мы передаем автомобили территориальным подразделениям Чуйской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской областей. От имени МВД и от себя лично выражаю благодарность председателю Совета директоров ОАО "Альянс Алтын" Ахмеду Баджаеву, который внёс большой вклад в улучшение материально-технического оснащения органов внутренних дел", - сказал министр Улан Ниязбеков и вручил главе компании благодарственное письмо от МВД КР.

Новые автомобили значительно повысят мобильность сотрудников МВД и помогут в профессиональной деятельности.

Автомашины распределены по дежурным частям - 4 УВД Джалал-Абадской области, 4 УВД Чуйской области, 9 УВД Иссык-Кульской области и 1 предан в дежурную часть МВД КР

Кроме того, Программный офис ОБСЕ в Бишкеке предоставил автомашину марки "Газель" для передвижного пункта милиции УВД Свердловского района, для обслуживания население на территории района.


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URL: https://www.vb.kg/422135
Теги:
Бишкек, автомобили, милиция
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