Полиция Санкт-Петербурга объявила в розыск таксиста из Кыргызстана

Полицейские Санкт-Петербурга разыскивают гражданина Кыргызстана за изнасилование петербурженки в Невском районе, сообщил НЕВСКИМ НОВОСТЯМ источник в правоохранительных органах.

В полицию рано утром 4 сентября обратилась 34-летняя местная жительница. Она рассказала, что вызвала такси, чтобы доехать домой на улицу Шелгунова. Женщина находилась в состоянии сильного опьянения и уснула, чем и воспользовался водитель.

По подозрению в преступлении в розыск объявили 30-летнего мигранта, который временно зарегистрирован в Волховском районе Ленобласти. Ориентировку на злоумышленника разослали по всем участкам полиции. Решается вопрос о заведении уголовного дела.