Погода
$ 82.62 - 83.62
€ 82.42 - 83.42

Полиция Санкт-Петербурга объявила в розыск таксиста из Кыргызстана

261  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Полицейские Санкт-Петербурга разыскивают гражданина Кыргызстана за изнасилование петербурженки в Невском районе, сообщил НЕВСКИМ НОВОСТЯМ источник в правоохранительных органах.

В полицию рано утром 4 сентября обратилась 34-летняя местная жительница. Она рассказала, что вызвала такси, чтобы доехать домой на улицу Шелгунова. Женщина находилась в состоянии сильного опьянения и уснула, чем и воспользовался водитель.

По подозрению в преступлении в розыск объявили 30-летнего мигранта, который временно зарегистрирован в Волховском районе Ленобласти. Ориентировку на злоумышленника разослали по всем участкам полиции. Решается вопрос о заведении уголовного дела.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422140
Теги:
изнасилование, Россия, Кыргызстан, такси
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  