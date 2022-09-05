Бульвар Молодой Гвардии превратился в пляж

У тех, кто на государственном уровне занимается ремонтом дорог, было целое лето, чтобы привести в порядок пешеходную зону бульвара Молодой Гвардии в Бишкеке. Приводить в порядок тротуар начали только сейчас, когда люди вернулись из отпусков и вынуждены теперь вязнуть в песке, образовавшемся на месте снятой брусчатки.

Особенно не повезло ученикам и учителям гимназии № 6. Не успели закончиться длинные летние каникулы - и снова им передвигаться как по пляжу. (Может, таким образом им решили лето продлить?)

Новые босоножки и туфли, белые носки и гольфы здесь неуместны. Пока дойдешь до ворот школы, наберешь полную обувь противного мелкого песка.

Надолго ли этот "своевременный" дорожный ремонт? Может, хоть до дождей и слякоти завершится?