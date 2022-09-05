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Гульназ Жузбаева с белой тростью идет по жизни

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- Айжан Мамбеталиева
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В этом году Кыргызской федерации незрячих исполняется 5 лет. Но ее руководитель – Гульназ Жузбаева - начала помогать незрячим соотечественникам намного раньше, 10 лет назад. Она рассказала vb.kg об успешных кыргызстанцах, которые идут по жизни с белой тростью в руке и добиваются больших высот.

Мы встречаемся с Гульназ у нее дома, и она выходит к подъезду встретить меня с маленьким сынишкой на руках. Идет быстро, ловко ориентируясь в привычном пространстве. Многие соседи наверняка и не догадываются, что эта молодая мамочка – незрячая.

Мы беседуем сидя на кухне, девушка заваривает кофе. Малыш Умар, словно понимая, что мама говорит о серьезных вещах, засыпает в коляске и дает нам возможность поговорить.

Моя собеседница рассказывает, что проблемы со зрением у нее начались с детства. В три года родители заметили, что дочь не замечает игрушек, которые лежат совсем близко. Пошли с ребенком по врачам – диагноз оказался неутешительным - миопия высокой степени, пигментная дегенерация сетчатки. Несмотря на это, Гульназ училась в обычной школе в селе Дархан на Иссык-Куле - не хотела отличаться от остальных ребят и скрывала, что плохо видит. Учителя и одноклассники знали, что у нее есть проблемы со зрением, но считали, что, если посадить девочку за первую парту, проблема будет решена. Хотя даже с передней парты она не видела, что написано на доске. Зрение у девочки было до такой степени плохим, что она не видела даже линий в своих тетрадях.

Она так старалась, что зубрила материалы наперед, чтобы быть подготовленной к каждой теме. Училась на одни пятерки.

"У нас считают, что если кто-то чем-то болен, то его надо жалеть, опекать. Но я старательно избегала опеки, хотела быть самостоятельной. Оказывается, этот этап - скрывать от всех плохое зрение - проходят все незрячие. Я, сама того не сознавая, прошла его еще в детстве. Скрывала, говорила, что вижу, но ничего на самом деле не видела. О том, насколько плохое у меня зрение, знали только мои родители, но в тоже время они никогда меня не ограничивали", - говорит Гульназ Жузбаева.

С детства она мечтала стать адвокатом, потом дипломатом. Ей очень нравилась география, изучая карту мира, девочка знала все континенты и страны, грезила о путешествиях, но решила, что незрячим это недоступно.

В старших классах у Гульназ возникли проблемы с английским языком, который никак не хотел покориться ей – плохое зрение добавляло сложностей. Писала транскрипцию на русском языке и зубрила, чтобы получить хорошие оценки.

Учитель английского языка однажды заметил, что у нее хорошее произношение и посоветовал поступить на факультет иностранных языков. После таких слов девушка задумалась, но родители отговорили: в вузе учится сложно, переживали, как она будет одна ходить на учебу. В сентябре после школы все уехали в город учиться. И даже те, кто учился намного хуже, поступили в вузы и уехали осваивать выбранные профессии.

"Я говорила родителям: "И я хочу учиться!". Отец начал собирать документы, все, что было, продали, весь скот, купили квартиру в Караколе. Отец думал, что будет жить со мной и водить на учебу. Но в тот год время было уже упущено, и в вуз я не поступила, зато нашли в Караколе курсы секретаря-референта в филиале Московского института. Три месяца я обучалась компьютерной грамотности. Однажды курсы закончились раньше, и она пошла сама домой. Отец смотрел из окна и понял, что я сама смогу ходить на учебу и сопровождать меня больше нет необходимости. Позже даже домой к родителям из Каракола приезжала сама.

На следующий год подала документы в несколько высших учебных заведений на инфак наравне со всеми абитуриентами. Все отговаривали, говорили, что не смогу учиться. Даже когда экзаменационные тесты раздавали, женщина подошла и говорит: "Может, тебе на другой факультет? Экзамен не сможешь сдать".

Гульназ разозлилась: "Оставьте меня в покое, дайте мне эту возможность!". И она прошла в филиал Московского института.

"До 3-го курса настолько намучалась. Приходила с учебы и читала книги. Помогала девушка, которая жила вместе со мной, она мне читала, переписывала, слушала пересказы. Помню, что приходила с учебы, бралась за книги и с этого же места утром уходила на учебу. Начались страшные головные боли. Мучала и родителей тоже. Они уговаривали переводиться на заочное обучение на другой факультет и работать в селе – обучать детей английскому. И когда пошла писать заявление, чтобы забрать документы, сотрудники деканата, те, что не верили в меня поначалу и отговаривали поступать, документы не отдали и заверили: "Потерпи еще немного, ты сможешь доучиться!" - говорит она.

И Гульназ доучилась, по специальности она - учитель английского языка и литературы. С подругой, с которой были неразлучны, устроились учителями в школу в Бостери. Но проработали недолго, трагический случай оборвал жизнь подруги. Гульназ вернулась в родное село и долгое время пребывала в тяжелой депрессии.

На следующий, 2001 год родители уговорили ее поступить на курсы массажистов. Гульназ впервые увидела, что не у нее одной проблемы со зрением, вместе с ней обучались еще 9 незрячих и 10 человек на втором курсе. Она жила с девочками в общежитии и очень удивлялась, что ее сокурсницы не умели мыть посуду, вести бытовые дела, готовить. Она приглашала их в кафе или пойти погулять в парк. Но они не понимали, как это можно делать. Ведь они не видят.

Благодаря знанию английского языка общество слепых и глухонемых начало вовлекать Гульназ в различные мероприятия. Там были курсы компьютерной грамотности. Ее обучили пользоваться компьютером с помощью звуковой программы. Там она познакомилась с иностранцами, тоже незрячими, и поняла, что путешествовать – это реально.

В 2007 году впервые выехала заграницу, Индия стала первой страной, открывшей ей дорогу в мир. Там она участвовала в семинаре среди незрячих и поняла, как много среди них успешных людей. Начала искать различные программы, поехала в Швейцарию, и, сама того не осознавая, исполнила свою детскую мечту – путешествовать по миру.

"Благодаря знакомству с другими незрячими я перестала стесняться слепоты и начала говорить, что я не вижу. Пошла в Бишкеке на курсы английского. Но там сказали: "Извините, нет опыта работы с такими учениками". Я разозлилась и сказала: "Вы меня еще преподавать пригласите!" Так и вышло через пару лет. Пригласили уже в качестве преподавателя", - рассказывает Гульназ.

Ее заметили и пригласили в США на ежегодную конференцию среди незрячих Америки. В тот год в Орландо приехали около трех тысяч человек. Там ей впервые дали в руки белую трость, с помощью которой незрячие могут самостоятельно передвигаться и обучили ей пользоваться.

После конференции Гульназ попала в тренинговый центр, где обучали порой самым простым вещам: зажигать спички, включать газовую плиту, греть еду в микроволновке. Она не понимала, зачем такому учить. Но оказалось, что многие этого не знают и не умеют.

По возвращении в Кыргызстан девушке предстояло преодолеть очередные барьеры. В то время в Кыргызстане встретить человека с тростью было большой редкостью, и для Гульназ взять в руки трость стало испытанием, знакомые шептались: "Гульназ совсем не видит."

В Бишкеке она очень хотела обучить незрячих тому, чему ее учили в США, – быть самостоятельной и независимой. Программу курса она адаптировала под наши реалии. И нашлись люди, которые желали учиться. С 2012 года она начала обучать других незрячих ориентироваться с длиной белой тростью.

В 2014 году набрали команду из 10 человек, которые начали учиться. Гульназ начала обучать английскому по Брайлю. Это была уникальная программа для нашей страны. С начала обучения Гульназ помогла более сотне человек круто изменить жизнь и открыла для них новые возможности. Нынешняя команда инструкторов – тоже ее выпускники. И если раньше они не верили, что, будучи незрячим, можно учиться, работать и путешествовать, то сейчас они уже побывали в разных странах мира, успешно выступают на международных спортивных соревнованиях. А Гульназ благодаря своей такой важной и нужной деятельности вошла в список 100 вдохновляющих и влиятельных женщин со всего мира по версии BBC.

Благодаря курсам "Начни жить иначе" более сотни незрячих кыргызстанцев попробовали свои силы в самых разных сферах. Чего они только не делали: занимались спортом, ходили в кинотеатры, посещали скалодром, выезжали в горы, катались на коньках, не говоря уже о том, что с помощью трости мастерски ориентировались в городе, а дома вели быт так же, как и все обычные люди, готовили, следили за порядком. Благодаря этим курсам многие трудоустроились, обзавелись семьями, стали родителями. О некоторых выпускниках этих курсов мы расскажем в следующих публикациях.


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URL: https://www.vb.kg/422147
Теги:
Бишкек, Кыргызстан
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