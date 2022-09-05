Ондуруш Токтонасыров прокомментировал свой протест против приезда Киркорова

Я не террорист и не пропагандирую войну, я рядовой гражданский активист Кыргызстана, который против приезда российских артистов, поддерживающих войну в Украине. Об этом редакции vb.kg заявил Ондуруш Токтонасыров, который сегодня вышел на акцию протеста перед зданием Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики по случаю намеченных концертов в Кыргызстане популярных артистов из России.

По ее его словам, он начал сегодняшнюю акцию против приезда российского певца Филиппа Киркорова.

"Где-то через 15 минут мимо меня проходил министр культуры Азамат Жаманкулов. Он не обратил на меня никого внимания, меня огорчило его игнорирование. Я был против приглашения группы "Город-312" на празднование Дня независимости Кыргызстана. Почему пригласили именно ее? Почему не пригласили Софию Ротару. Ведь многие знают, что Назаренко поддерживает политику против Украины. По некоторым данным, в следующем месяце в Кыргызстан приезжает Филипп Киркоров. Зачем приглашать тех артистов, которые поддерживают войну. Наш президент Садыр Жапаров выразил по данному поводу, что Кыргызстан занимает нейтральную позицию, таким образом нарушается принцип нейтральности. Меня пригласили на прием к помощнику министра, его ответ меня не удовлетворил", - сообщил гражданский активист.

Напомним, что приезд российского певца Филлипа Киркорова в Кыргызстан ожидается в ноябре этого года.