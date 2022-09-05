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Пресечена попытка перегона крупного рогатого скота из Казахстана в КР

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- Айжан Мамбеталиева
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Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что 3 сентября пограничники управления ПС ГКНБ по Чуйской области пресекли незаконный перегон крупного и мелкого рогатого скота через государственную границу.

В Панфиловском районе Чуйской области вблизи госграницы пограничники ПС ГКНБ задержали двух граждан Кыргызстана А.М., 1983 года рождения, и Б.А., 1983 года рождения при попытке нелегального перегона 157 голов крупного рогатого и 174 голов мелкого рогатого скота из Казахстана в Кыргызстан.

По предварительным данным, стоимость задержанного мелкорогатого и крупнорогатого скота составила более 10 460 000 сомов.

В обоих случаях после оформления соответствующих документов задержанные граждане, КРС и МРС были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/422150
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, граница
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