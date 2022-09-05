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Команда КР победила сборную Казахстана по кок-бору

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- Жан Алиев
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Команда Кыргызстана, капитаном которой являлся председатель Узгенского районного суда Аман Бокомбаев, победила сборную Казахстана в соревнованиях по кок-борү.

В этом году республиканские соревнования по национальным конным играм ко Дню Независимости прошли в Нарынской области.

В финале товарищеского матча по кок-борү встретились команды Кыргызстана и Казахстана, в котором победу одержала сборная Кыргызстана со счетом 2:1.

Примечательным моментом является то, что капитаном сборной Кыргызстана, в которой принимали участие игроки в возрасте 45+, был председатель Узгенского районного суда Ошской области Аман Бокомбаев.

Капитан сборной Кыргызстана Аман Бокомбаев сказал, что игра была захватывающей и упорной, поэтому количество удачных бросков было наименьшим.

Сегодня, 5 сентября, председатель Верховного суда КР Замирбек Базарбеков поздравил председателя Узгенского районного суда Амана Бокомбаева с победой в такой мужественной игре.

Замирбек Базарбеков отметил, что судьи показывают себя достойно в кыргызских национальных конных играх и побеждают, подчеркнув, что көк бөрү требует мужества, ловкости, храбрости и огромной силы.

"У каждого народа есть своя история, традиции, обычаи, в том числе и национальные игры. Отрадно, что есть такая игра, которая в почете и сегодня, которая передается из поколения в поколение", – сказал председатель.


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URL: https://www.vb.kg/422151
Теги:
Верховный суд, суд, Узгенский район, Кыргызстан
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