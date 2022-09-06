Спецоперация на Украине. Кто провоцирует техногенную катастрофу на ЗАЭС?

С начала спецоперации на Украине общество разделилось на ярых противников и тех, кто на стороне правды. Вышедшее из-под контроля правительство Украины при поддержке Запада готово спровоцировать катастрофу, последствия которой будут ощутимы сильнее, чем Чернобыль. И в "огне" окажется почти полмира. Речь идет об обстрелах Запорожской АЭС. Там по просьбе российской стороны и ООН несколько дней находились представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Они должны оценить ситуацию и озвучить вывод, кто ведет прицельный огонь из крупнокалиберных артиллерийских орудий по ЗАЭС – Украина или Россия (как пытаются заверить в Киеве).

Сегодня Миссия МАГАТЭ покинула ЗАЭС, на станции на постоянной основе остались двое ее представителей. Однако директор миссии Рафаэль Гросси уже признал, что физическая целостность ЗАЭС была нарушена несколько раз.

"Обеспокоенность за безопасность станции сохранится до стабилизации ситуации", - отметил он. При этом сотрудники Запорожской АЭС описали ситуацию на станции и рассказали, откуда по ней ведется огонь.

Диверсия и интерес Запада

Киев, понимая, чем грозит осведомленность миссии, пытался сорвать миссию МАГАТЭ. Перед их приездом на близлежащей территории были высажены 60 украинских диверсантов. Подрывная работа была направлена на атаку ЗАЭС и для захвата миссии МАГАТЭ с последующим шантажом. Диверсанты из Украины определенно хотели сделать "подарок" Зеленскому в виде маленькой "победы", которая могла привести к большой трагедии. К счастью, атака украинских ДРГ была остановлена и подавлена.

Что касается Запада и Европы, то народ Украины их мало интересует. Для них это лишь плацдарм для противостояния с РФ. Вот только стратегия Запада по игнорированию преступных действий ВСУ в отношении ЗАЭС чревата ужасающими последствиями для мира.

Экологические последствия при возможном взрыве ЗАЭС ощутит не только Киев и Россия, но и другие государства. Экстренное заседание в Совбезе ООН по ситуации на Запорожской АЭС состоится 6 сентября. Проведение встречи запросила Россия. Однако уже на этом этапе МАГАТЭ подтверждает, что физическая целостность Запорожской АЭС была нарушена из-за обстрелов. При этом системы безопасности на станции работают относительно хорошо. Вот только Энергодар, где и находится ЗАЭС, под контролем России. А значит, обстреливать самих себя, подвергая опасности оказаться в новом Чернобыле, у РФ точно нет, что не скажешь про Киев. Более того, во время визита на ЗАЭС миссия МАГАТЭ и гендиректор агентства посмотрели осколки ракет, выпущенных ВСУ. Он подчеркнул, что один из осколков - от 155-миллиметрового артиллерийского снаряда, такими ведет огонь именно американская гаубица М777. Ранее представители украинского госпредприятия "Энергоатом" сообщили, что пятый блок Запорожской атомной электростанции отключили от энергоресурсов после интенсивных обстрелов станции со стороны ВСУ.

В ожидании выводов МАГАТЭ

Однако опыт последних 30 лет показал, что многие международные организации "ведомы" и в большинстве своем выполняют заказы крупных игроков мировой политики.

Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев отметил, для специалиста не составит труда определить, с какой из сторон ведутся обстрелы Запорожской атомной станции. Поэтому очень надеются на независимую позицию миссии в этом вопросе.

Поддерживает позицию российских политологов и отечественный эксперт Нурлан Алиев. По его словам, ситуация, складывающаяся с обстрелами крупнейшей АЭС в Запорожье, может стать причиной ядерной зимы не только на Украине. Все, кто хоть немного помнит, что происходило в Чернобыле, понимают, чем грозит нарушение целостности АЭС. "Уже это показывает, что украинскому руководству абсолютно наплевать на собственный народ. Также это наглядный показатель, что Киев работает на одобрение Запада. А последнему крайне выгодно спровоцировать либо катастрофу, либо Россию на ведение более агрессивной спецоперации. Острожная денацификация демилитаризация страны их явно не устраивает. Для атак на ЗАЭС украинские войска используют высокоточное оружие, при этом стреляют, без всяких сомнений, по хранилищу сухих ядерных отходов. Однако проблема в том, что без команды Запада Киев не прекратит обстрелы атомной станции. В этом вся опасность. Именно в этом опасность сохранения равнодушной позиции. Под мнимой защитой со стороны Запада у киевских властей появилось ощущение безнаказанности", - подчеркнул в беседе с VB.KG Нурлан Алиев.

Уже сейчас понятно, что обстрелы с украинской стороны ведутся для того, чтобы вызвать панические настроения в регионе, чтобы сорвать референдум, который намечен на сентябрь. Также украинцы разыгрывают карту ядерного шантажа, обвиняя Россию. Это делается не с подачи Киева, а с подачи спонсоров украинской власти. Оставаться в стороне от проблемы точно нельзя. Однако, к большому сожалению, в Кыргызстане и других государствах те же западные активисты пытаются навязать другую правду. И последствия подобной поддержки могут оказаться куда печальнее, чем кажется на первый взгляд.