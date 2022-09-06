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Мендкович: Теракт у посольства в Кабуле: попытка дестабилизации региона ЦА

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- Светлана Лаптева
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Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович специально для vb.kg рассказал, почему теракт произведен именно у российского посольства в Афганистане, почему это случилось именно сейчас и что это означает для Центральной Азии.

"Теракт ИГИЛ против посольства Российской Федерации в Кабуле - попытка международного терроризма дестабилизировать регион. Не так давно делегация "Талибана" в Москве добилась предварительных договоренностей о поставках в страну продовольствия, топлива и лекарства для нужд населения. Вероятно, ИГИЛ пыталось сорвать поставки этих необходимых для населения товаров, чтобы избежать стабилизации в стране. Не секрет, что ИГИЛ пользуется финансовой поддержкой из-за рубежа, включая страны Запада, которые стремятся дестабилизировать ситуацию в регионе и создать второй фронт против России в Центральной Азии на фоне конфликта на Украине", - сказал эксперт.

По его мнению, в нынешних условиях и Кыргызстан, и другие страны региона должны сплотиться, чтобы отразить угрозы террористических организаций и подрывную деятельность иностранных спецслужб.

"Если мы справимся с ситуацией сейчас, то в будущем будет легче", - резюмировал Мендкович.

Напомним, что накануне смертник взорвал себя возле российского посольства в Кабуле. Инцидент произошел в момент, когда у посольства собрались студенты, а также афганцы с российскими визами. В результате теракта 20 человек погибли, 11 тяжело ранены. При взрыве погиб второй секретарь Михаил Шах, а также охранник посольства, который умер в госпитале. Пресс-служба МИД РФ подтвердила смерть граждан.

Афганские СМИ сообщают, что, по данным полиции, представители "Талибана" (организация признана террористической и запрещена в России) уничтожили террориста, двигавшегося в направлении посольства.

"Не добравшись до цели, террорист-смертник был опознан и застрелен охраной российского посольства, - заявил Мавлави Сабир, начальник полицейского участка, работающего на территории, где произошел взрыв.

Напомним, что российское посольство продолжило работу после того, как власть в стране в прошлом году перешла к "Талибану". При этом большинство западных стран эвакуировали своих дипломатов из страны.

"Талибан" гарантировал безопасность российскому посольству, а в МИД России говорили, что не собираются эвакуировать дипломатов.


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URL: https://www.vb.kg/422158
Теги:
Афганистан, взрыв, Россия, Центральная Азия, теракт
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