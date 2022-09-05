Галина Ерошенко: В Кыргызстане три высокогорных очага чумы

Доктор биологических наук, главный научный сотрудник ФКУН Российский противочумный институт "Микроб" Роспотребнадзора Ерошенко Галина Александровна в интервью рассказала, какова вероятность заражения человека чумой в современном мире. Также она ответила и на другие вопросы по этой теме.

Что такое природный очаг чумы?

Природные очаги чумы расположены на разных континентах за исключением Австралии и Антарктиды. Многие из них являются активно действующими и постоянно напоминают о себе вспышками чумы, как это было, например, в 2017 г. на острове Мадагаскар, где во время вспышки легочной чумы заболело более 2,5 тысяч человек.

Теорию природной очаговости чумы разработал на рубеже 19 и 20 веков русский ученый Д.К. Заболотный, а в дальнейшем она была развита другим русским ученым Е.Н. Павловским. В соответствии с классическим определением природный очаг чумы - это участок географического ландшафта со свойственной ему биоценотической структурой , в котором возбудитель чумы циркулирует между носителями и переносчиками болезни.

В Российской Федерации находятся 11 природных очагов, в Кыргызской Республике – 3 высокогорных очага чумы. В целом в странах СНГ и ближнего зарубежья насчитывается 45 природных очагов чумы. Природные очаги чумы расположены в различных ландшафтно-географических зонах, что обусловливает разнообразие носителей и переносчиков, а также является причиной глобального генетического разнообразия популяций возбудителя чумы – бактерии Yersinia pestis.

Какова вероятность заражения человека чумой в современном мире?

Риск заражения чумой человека существует, прежде всего, в природных очагах чумы. В мире часто регистрируются новые случаи заболевания - в странах Африки и Америки, в Монголии и Китае. Чтобы избежать заражения, для людей, постоянно или временно проживающих на территории природных очагов чумы, в Российской Федерации и других странах СНГ проводится вакцинация по эпидемическим показаниям. Риск заражения существует также для туристов, поскольку многие туристические маршруты проходят по территориям природных очагов чумы. Поэтому проводится информирование и инструктаж туристических групп о правилах поведения и соблюдений мер безопасности на очаговых территориях. Риски заражения могут быть обусловлены выносом чумы за пределы природных очагов заболевшим человеком или зараженными объектами, товарами. Поэтому на очаговых территориях противочумной службой Роспотребнадзора осуществляется тщательный эпидемический контроль и проводятся профилактические мероприятия по недопущению распространения чумы.

Кто в основном является разносчиком чумы?

Основными разносчиками чумы в природе являются зараженные грызуны и блохи. Всего около 250 видов животных и 180 видов блох могут быть носителями и переносчиками чумы. Это грызуны (суслики, песчанки, сурки, крысы, полевки, пищухи и др.), другие дикие (лисы, зайцы, хори) и домашние (верблюды, кошки, собаки) животные. Человек может заразиться от больных чумой грызунов, например, от домовых мышей или при охоте на сурков в природных очагах чумы, а также при укусе зараженных блох. Одним из наиболее опасных источников инфицирования может стать человек, больной легочной чумой, который может разносить чуму капельно-воздушным путем. Это приводит к развитию вспышек наиболее опасной формы болезни - легочной чумы.

Каким образом лечится чума?

К счастью, чума лечится антибиотиками. Традиционно это аминокликозиды (стрептомицин, гентимицин), тетрациклины (доксициклин), фторхинолоны (ципрофлоксацин, офлоксацин) и др. Лечение чумы является комплексным и предусматривает также проведение поддерживающих терапевтических мер по детоксикации, респираторной поддержки и др.

Какие основные симптомы заболеваний чумы и летальность от них?

Клинически чума характеризуется лихорадкой, интоксикацией, быстрым подьемом температуры до 39-40 оС, поражением лимфоузлов с образованием бубонов, поражением лёгких и других тканей человека, сепсисом. Болезнь может развиться уже через несколько часов после заражения и в случае отсутствия лечения может наступить смерть. Поэтому важно, как можно ранее начать лечение. Смертность от бубонной чумы при ее лечении составляет от 1 до 15% по сравнению с 40-60% при ее отсутствии. Антибиотики необходимо применить в течение 24 часов после появления первых симптомов, чтобы не допустить гибели больного. При отсутствии лечения в случае легочной чумы летальность составляет около 100%.

Существуют какие- либо виды прививок от чумы?

В мире существуют только несколько зарегистрированных вакцин от чумы. И в первую очередь это живая чумная вакцина EV НИИЭГ, которая на протяжении многих лет успешно используется по эпидемическим показаниям в России и других странах СНГ, в Монголии. Она доказала свою эффективность и безопасность. В ГНЦ ПМБ (Россия) зарегистрирована чумная молекулярная микроинкапсулированная вакцина для проведения ревакцинации от чумы. Создаваемые за рубежом различные виды вакцин от чумы - химические, живые, рекомбинантные, векторные, субъединичные, ДНК- вакцины находятся на разных этапах разработок и внедрений для практического использования.

Почему сейчас вновь говорят о вспышках чумы и холеры?

Наверное, это связано с понижением социального уровня жизни населения в отдельных странах, с ухудшением санитарного контроля и ограничением снабжения чистой водой, снижением объема проводимых противоэпидемических мер, что повышает риски возникновения вспышек опасных и особо опасных инфекций. Отмечу, что эти вспышки наблюдаются в странах со всем комплексом таких экономических и социальных проблем. В их числе, например, ряд африканских и азиатских стран.

Расскажите о взаимодействии, которое осуществляет правительство Российской Федерации и Киргизской республики в области борьбы с чумой?

В рамках существующих межправительственных соглашений между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой Роспотребнадзор оказывает всестороннюю поддержку по укреплению служб КР по обеспечению санитарно-эпидмиологического благополучия в целях недопущения эпидемического распространения чумы и других опасных инфекций на территории Республики. Тесная связь противочумных учреждений России с противочумной службой КР сохранилась еще со времени Советского Союза, когда существовала единая противочумная служба страны. В этом году противочумная служба России и других стран СНГ отмечает 125 лет своего образования. Поэтому восстановление сотрудничества по эпидемиологическому мониторингу природных очагов чумы является продолжением традиционных отношений по борьбе с опасными и особо опасными инфекционными болезнями. В рамках этого сотрудничества осуществляется обмен актуальной информацией по состоянию природных очагов чумы, проводятся совместные экспедиции в очаги Киргизской Республики. Роспотребнадзор оказывает всестороннюю поддержку по укреплению системы реагирования на ЧС: подготовкe кадров и обеспечению материально-технического оснащения лабораторий Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций КР, проводятся совместные учения по вопросам биологической безопасности и оперативного реагирования. При поддержке Правительства РФ Роспотребнадзором осуществлены поставки 4 мобильных лабораторий экспресс диагностики на базе ГАЗ, мобильного комплекса на базе КАМАЗ. Полученные мобильные лаборатории содержат все необходимое оборудование для проведения экспресс диагностики (ПЦР, ИФА, люминесцентная микроскопия и др.) особо опасных инфекций. Также ведутся совместные научные исследования, совершаются важные открытия, опубликование которых заслужило признание отечественных и зарубежных ученых.